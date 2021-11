Bomba Uomini e Donne, Ida Platano beccata con il tronista. Redazione presa in giro, Maria furiosa. Cosa succede

Ida Platano beccata con l’attuale tronista di Uomini e Donne? Voci dicono che tra i due ci sia una simpatia particolare e che si stanno sentendo lontano dalla telecamere, Vediamo le ultime indiscrezioni. Ida Platano ha espresso i suoi apprezzamenti riguardo Matteo Ranieri, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Complimenti molto forti, al punto che in molti hanno pensato che la donna potrebbe decidere di corteggiarlo. Ultimamente, la storica dama ha ricevuto l’ennesima delusione d’amore. La relazione con Diego Tavani sembrava andare per il meglio, tanto che lei si è ritenuta pronta a lasciare la trasmissione insieme. Ma le incertezze di lui hanno mandato in frantumi questo sogno e i due hanno cominciato a litigare. Lei in particolare sembra non volerne più sapere nulla.

Ida Platano non è stata molto fortunata negli anni trascorsi a Uomini e Donne. Questa è solo l’ennesima delle tante delusioni cui è andata incontro. L’abbiamo vista piangere moltissime volte. Allo stesso tempo, il pubblico si è molto affezionato a lei e spera in un lieto fine. Ma dopo l’ennesima storia finita male la dama ha annunciato la sua volontà di volersi ritirare dal dating show di Maria De Filippi. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole ma che per il momento non trova alcuna ufficialità. Dopo lo sfogo iniziale, infatti, lei è tornata a sedersi al suo solito posto.

Ida Platano può essere anche triste ma non smette di guardare eventuali cavalieri interessanti. La ricerca dell’amore a Uomini e Donne non finisce qui. Oggi nel suo mirino è finito Matteo Ranieri, new entry sul trono classico ma già conosciuto dai telespettatori del programma come corteggiatore. L’anno scorso è stato infatti la scelta di Sophie Codegoni, la giovane che adesso si trova nella casa del Grande Fratello Vip. Ma la loro storia, una volta usciti dal dating show, è durata un battito di ciglia, provocando non poche domande nel pubblico che si è sentito preso in giro.

A quanto pare però la redazione di Uomini e Donne non ha alcun dubbio sulla buona fede di Mattero Ranieri, al punto che ha deciso di dargli una nuova possibilità e regalargli un trono. Allo stesso modo la pensa Ida Platano: “Ho sempre seguito il percorso di Matteo fin da quando era un corteggiatore, e già da casa mi arrivava tantissimo la sua sensibilità quasi di altri tempi, la sua dolcezza. Credo che, quando è innamorata, una persona come lui possa dare tantissimo, fare qualsiasi cosa per la sua donna. Sento a pelle che Matteo è un ragazzo rispettoso con una grande voglia di amare e poi lo trovo bellissimo”.

Ultimamente a Uomini e Donne abbiamo visto Ida Platano e Matteo Ranieri molto vicini nel corso di un ballo, anche se lei smentisce qualunque interesse: “Non scenderei per corteggiarlo, assolutamente. Quando ballavo lo abbracciavo, ma il mio era un abbraccio materno. All’orecchio gli ho consigliato di non avere paura di questa nuova esperienza, di viversi il suo nuovo percorso a pieno perché secondo me se lo merita tantissimo. Matteo è una persona che ha alle spalle una famiglia solida e stupenda, un uomo d’oro e mi auguro che mio figlio un giorno diventi come lui”.

Quindi solo affetto “materno”? alcune voci dicono che non sarebbe proprio così e che i due avrebbero iniziato a sentirsi anche fuori dalle telecamere di Uomini e Donne nascondendo tutto alla redazione. Ovviamente sono solo voci di personaggi del parterre, forse veritiere o forse solo gelosi del ruolo che Ida ha all’interno del programma? fatto sta che se davvero le cose fossero così Maria de Filippi non ne sarebbe sicuramente contenta. Staremo a vedere. Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

