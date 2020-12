Bomba Uomini e Donne, Ida Platano beccata con un cavaliere del trono over. Riccardo sotto choc. “Proprio lui no”, Fan in delirio

Sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, c’è un gossip davvero succoso che riguarda Ida Platano e Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano decide di svelare la verità sul rapporto con la bella Platano. Di recente Riccardo Guarnieri è tornato nel programma e per un breve periodo i due cavalieri sono stati rivali. Infatti, diverso tempo fa Armando si è mostrato molto interessato a Ida. Quest’ultima non ha mai negato di essersi trovata bene insieme a Incarnato, ma il suo cuore batteva ancora per Riccardo. Sono diversi i litigi in cui i due cavalieri sono stati protagonisti in studio. Armando teneva molto alla sua frequentazione con Ida, tanto che ha cercato di supportarla fino alla fine. Il ritorno del Guarnieri ha riportato alla mente di Incarnato il ricordo della Platano.

Armando ha avuto modo di risentire Ida, ma non ora. Infatti, lui stesso racconta che contattarla in questo momento, a detta sua, “sarebbe poco carino e irrispettoso nei suoi confronti”. Ma Incarnato confessa che di recente ha scambiato qualche parola con la Platano: quando è finito il programma questa estate, ha deciso di sentirla attraverso dei messaggi vocali. Ida aveva da poco chiuso la sua relazione turbolenta con Riccardo. Armando ammette di aver cercato “un riavvicinamento” con la Platano negli scorsi mesi, Ma ha deciso di smettere di sentirla quando lei gli ha detto che apprezzava il suo interessamento, ma poiché si trovava in situazione difficile non gli sembrava il caso di continuare.

Proprio per il rispetto che nutre nei suoi confronti non la contatterà di nuovo a breve se non sarà lei a farsi sentire di nuovo. Secondo le anticipazioni, Ida ha fatto una nuova improvvisata a Uomini e Donne facendo restare a bocca aperta proprio il suo ex. L’ex Dama però non è tornata in studio ma si è limitata a far recapitare un pacchetto per Riccardo che ha aperto davanti a tutti. Anche se per adesso Ida non ha intenzione di tornare, non ha escluso di poter tornare a Uomini e Donne per ritrovare l’amore, e chissà poter riprovare anche con Armando.

Armando Incarnato e Ida Platano: la storia di una breve frequentazione a U&D

Ida Platano e Riccardo Guarnieri uscirono insieme da Uomini e Donne per poi tornare nel 2019 da single, pronti a rimettersi in gioco. Ida sin da subito si è sempre mostrata affranta dalla rottura con Riccardo, ed infatti per un primo periodo non accettava la corte di alcun uomo presente nel parterre maschile, mentre il cavaliere cominciò una frequentazione con Roberta di Padua. Tra i tanti che chiesero ad Ida Platano di imbastire unmando Incarnato nel nome di un sentimento mai tramutato per Riccardo, decidendo di concedersi una seconda chance con quest’ultimo e finendo per uscire nuovamente da Uomini e Donne proprio col cavaliere pugliese.

Riccardo Guarnieri e il ritorno ad Uomini e Donne dopo la rottura con Ida: la strana sorpresa arrivata per lui

Riccardo Guarnieri ha deciso, dopo una seconda rottura con Ida Platano, di rimettersi in gioco sotto i riflettori del dating show targato Mediaset, approdando per la terza volta nell’edizione, ancora in corso, del 2020. Riccardo ha raccontato di come la rottura con Ida avesse rappresentato per lui un momento negativo che si è deciso a superare proprio ritornando nel programma. Dopo qualche tempo dal suo riapprodo ad Uomini e Donne, a Riccardo sarebbe, stando alle anticipazioni, stato fatto recapitare un pacco proprio da parte della storica ex Ida Platano. La strana sorpresa di Ida per Riccardo sarebbe l’anello di fidanzamento con cui Riccardo l’aveva convinta ad abbandonare nuovamente il programma al suo fianco. La sorpresa non ha fatto piacere al cavaliere, che ha visto nel gesto di Ida un tentativo di attirare su di sé le attenzioni del pubblico, altrimenti non si spiegherebbe come mai non avesse restituito l’anello in precedenza. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.