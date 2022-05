Bomba Uomini e Donne, Ida Platano lascia il programma, Il motivo è assurdo. La reazione di Riccardo sorprende tutti

Nella puntata che andrà in onda oggi di Uomini e Donne non sarà presente Ida Platano e già ci domandiamo tutti il motivo. Negli ultimi periodi il dating show sembra ruotare proprio intorno alla dama. Soprattutto da quando ha fatto ritorno nel programma Riccardo Guarnieri, suo storico ex. In molti sono convinti che i due abbiano continuato a sentirsi e si siano messi d’accordo per far parlare di loro. Che sia o meno vero, gli ascolti salgono quando si trovano in centro studio e Maria De Filippi gli dedica moltissimo spazio. Spazio che viene tolto a Gemma Galgani, ormai marginale nello show.

La storica dama 72enne probabilmente lascerà Uomini e Donne per prendere parte a La Talpa. Per questo Maria De Filippi avrebbe deciso di non puntare più le telecamere su di lei, per abituare i telespettatori a questo grande cambiamento. Si può dire che la donna ha tenuto banco nello show per più di dieci anni, e sicuramente si sentirà molto la sua mancanza. Ma non è detto che non possa tornare una volta terminata l’esperienza nel reality show. Intanto sembra proprio che la sua erede sia Ida Platano. Le due donne, oltre a essere molto amiche, sono accomunate dalla stessa sfortuna in amore.

Oppure dalla stessa pesantezza. Entrambe infatti fanno fuggire gli uomini dopo poche settimane di frequentazione, con le loro lamentele e le loro pretese. Negli ultimi tempi abbiamo visto Ida Platano alle prese con diversi cavalieri, ma ogni storia è terminata allo stesso modo. Le anticipazioni di Uomini e Donne ci dicono che nella puntata che andrà in onda oggi la donna non sarà presente in studio. Non si conoscono però i motivi che l’hanno spinta a questa decisione. Intanto, importanti novità avvengono anche sul fronte Riccardo Guarnieri, che sarà presente e affronterà la sua nuova relazione in centro studio.

Nelle ultime settimane l’uomo ha cominciato a vedere Maria Grazia, dopo aver chiuso la sua conoscenza con Gloria. Ma anche questa frequentazione non ha portato il risultato sperato e nella puntata di oggi il cavaliere deciderà di chiudere. Una doccia fredda per la dama, e la scelta verrà aspramente criticata in studio. A essere protagonista di questa puntata di Uomini e Donne ci sarà anche Alessandro, l’ultimo frequentatore di Ida Platano. Sono moltissime le donne che stanno arrivando in studio per corteggiarlo, ma sembra non avere ancora trovato quella giusta con cui avviare una vera conoscenza.

Alle 14:45, orario in cui va in onda Uomini e Donne, lo vedremo accettare una nuova dama scesa dalle famosissime scale per incontrarlo. Che possa essere quella giusta? Un altro ex di Ida, invece, pare aver trovato l’amore. Stiamo parlando di Diego, che uscirà insieme ad Aneta, sicuri che la loro relazione sia ormai a buon punto e pronta per il passo successivo. Spazio anche ai tronisti del trono classico. Nelle ultime settimane abbiamo visto Luca sempre più in crisi e alle prese con le tre corteggiatrici, Aurora Lilli e Soraia. Mentre Veronica Rimondi ha intensificato la conoscenza con Matteo, Federico e Andrea.

