Bomba Uomini e Donne, Ida prende in giro tutti, sta con Armando Incarnato. Beccati così, Maria furiosa

Prosegue l’appuntamento con Uomini e donne e sabato 13 novembre c’è stata la nuova registrazione della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Le riprese di queste nuove puntate saranno trasmesse su Canale 5 tra novembre e dicembre 2021 e si preannunciano dense di colpi di scena. Le anticipazioni su quello che è successo in studio rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Ida Platano e per l’assenza di Gemma Galgani, che questa settimana si è collegata da casa.

Ida Platano ritorna e stupisce con Armando: anticipazioni Uomini e donne registrazione 13/11

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova registrazione di Uomini e donne registrata questo sabato 13 novembre, rivelano che Ida Platano è rientrata di nuovo in trasmissione. La scorsa settimana, la dama aveva annunciato la sua volontà di abbandonare la trasmissione e di cercare l’amore fuori dal contesto televisivo ma alla fine ci ha ripensato e sabato pomeriggio era presente alla registrazione delle nuove puntate del dating show sentimentale di Maria De Filippi. A tal proposito, Ida Platano è stata protagonista di un clamoroso colpo di scena che, sicuramente, non passerà inosservato.

Gemma assente in studio ma collegata da casa: spoiler U&D

La dama, infatti, si è ritrovata a ballare al centro dello studio di Uomini e Donne con il suo ex Armando Incarnato: un ballo che potrebbe riaccendere i sentimenti del passato e lasciar sperare in un ritorno di fiamma per la coppia? In molti invece hanno pensato che i due vogliano solo prendere in giro Maria e la redazione. Sarà così? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate del dating show.

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 13 novembre, rivelano che non era presente in studio la dama torinese Gemma Galgani. La “star” del trono over non ha preso parte alle riprese di queste nuove puntate ma si è dovuta collegare da casa causa Covid 19. E poi ancora gli spoiler di queste nuove riprese che arrivano dalla pagina social “Uomini e donne classico e over”, svelano che questo sabato pomeriggio c’è stata un’ospite speciale in studio.

Il ritorno in studio dell’ex tronista Teresanna: anticipazioni U&D riprese 13 novembre

Trattasi dell’ex tronista Teresanna Pugliese, uno dei volti più popolari e amati della storia del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Teresanna fu una delle protagoniste delle edizioni di maggiore successo di Uomini e donne, al centro dell’attenzione per la sua tormentata storia d’amore con Francesco Monte. Un ritorno nelle vesti di ospite speciale che, sicuramente, non dispiacerà al numeroso pubblico della trasmissione che tutti i giorni segue con affetto le puntate in onda su Canale 5 (seguite da una platea di circa tre milioni di fedelissimi).

