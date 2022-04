Bomba Uomini e Donne, il cavaliere choc: “Gemma uscirà da programma così, già hanno deciso. Una cattiveria assurda”

Eccoci all’appuntamento con la rubrica di Uomini e Donne, oggi con noi c’è Pierluigi, ex cavaliere over, che ha avuto una frequentazione con Gemma Galgani, non terminata nel migliore dei modi. Proprio lui ci svela dei dettagli sulla dama e sulla trasmissione davvero inediti.

Ciao Pierluigi, come mai non ti abbiamo più visto a Uomini e Donne?

Un po’ per le mie attività professionali che mi impedivano di recarmi a Roma per le registrazioni, un po’ perché è finita la conoscenza con Gemma. Mi sono trovato in una fase affettiva di Gemma molto complessa. Lei aveva dei problemi esistenziali, non sapeva se doveva restare o meno. Praticamente l’hanno toccata troppo quando le hanno detto che lei non ha mai avuto un bambino. Lei non ha potuto essere mamma e questa cosa l’ha ferita profondamente.

Come mai sei sceso lì per Gemma?

Perché è una bella donna, sembra impossibile abbia più di 70 anni. Sembrava poi un modo molto più accessibile per entrare a far parte della famiglia di Maria De Filippi. Il programma girava sempre intorno a lei. Volevo conoscerla da vicino.

C’è stato anche un bacio tra voi. Cosa è successo? L’hai sentita fredda?

La prima volta è scattato il bacio, ma non era caloroso. Probabilmente non le piacevo abbastanza, ma in quel periodo avrebbe detto di no a chiunque. Ma io già avevo capito che non sarebbe nato nulla tra noi. Non era scattato nessun feeling particolare, neanche da parte mia. Non mi piaceva tanto neanche il contatto. Ci sono stati tre baci in totale. Il secondo è stato a stampo, il terzo è stato a casa sua. Lei pensava alle altre cose, al business, non era evidentemente interessata. Ma lì c’è stato anche un bacio con la lingua, anche se l’ho cercato io.

Lei non era trasportata. C’è stato anche l’effetto cuscino (si è alzata la pressione) ma non l’ho vista presa. L’ho raccontato anche in puntata e Tina Cipollari ha riso di me, non comprendeva come avessi potuto eccitarmi per un bacio di Gemma. Ma è uscito fuori il mio sangue calabrese. Successivamente lei mi ha cercato telefonicamente ma io l’ho evitata dicendole che dovevo lavorare. Lei aveva bisogno di parlare, ma io avevo capito che non c’era nulla tra noi e sono diventato abbastanza freddo. Lei poi era presa dal signore di Firenze che è uscito con Nadia.

Ti complimentasti per la sua voce, in che senso?

La sua voce è suadente. Io le ho detto anche che lei rappresenta tante donne italiane, che cadono e si rialzano. Tina Cipollari la butta veramente giù di morale, poi ci sono state le varie delusioni che ha avuto, ma lei è una incassatrice. Cade ma si rialza da sola, si rinnova, cerca di essere sempre sulla cresta dell’onda e questo per una donna della sua età è bellissimo.

Tu sei dieci anni più giovane di lei, non ti interessava?

No, quando la vedi truccata e preparata la sua età non la vedi proprio. Dal vivo è un’altra cosa. Mi aspettavo da lei più passione, ma credo davvero che il momento fosse sbagliato. Lei aveva nella testa soltanto il cavaliere che poi è uscito con Nadia.

Non vi siete più sentiti dopo? Dopo Gemma sei uscito con altre dame?

Non ci siamo più sentiti. Sono uscito con Daniela, ma abbiamo chiuso subito.

Ritorneresti a Uomini e Donne?

Si e ci sono buone possibilità di ritornare.

Che pensi degli opinionisti?

Sono delle persone squisite. Quello che dicono è sempre vero. Già capiscono se una persona può andare avanti o meno, se lo fai per gioco o visibilità, sono più che psicologi.

Che effetto ti ha fatto vedere Gemma uscire con altri uomini?

Mi ha dato fastidio, ho avuto un po’ di gelosia. Ne sono passati tanti, ma so che ultimamente sta uscendo con un altro signore. Ti posso anticipare che con questo uomo probabilmente uscirà dal programma. Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lui si chiama Giacomo e la vuole fuori da Uomini e Donne.

Come la descriveresti Gemma?

Una donna forte, molto sensibile, che non si arrenderebbe mai. Ma sa essere anche cattiva, perché riesce a fare delle cose che altre non farebbero. Poi non so se è vera o se è una falsa vera. Anche quando era con me, pensava più ai segreti di Uomini e Donne che a conoscermi. Sapeva le cose di tutti.

