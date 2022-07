bomba-uomini-e-donne,-il-cavaliere-famosissimo-fa-coming-out,-e’-fidanzato-in-segreto-con-un-uomo,-maria-furiosa

Oggi è l’ultimo giorno del mese dei Pride Month e non c’è momento migliore per fare coming out. Così ha deciso Luca Calvani, ex corteggiatore di Uomini e Donne che si è mostrato in una fotografia con il suo compagno, Alessandro Franchini. Questo è il periodo più importante dell’anno per gli omosessuali e per tutte quelle persone costrette a vivere in minoranza, a nascondersi e a non poter esprimere liberamente i propri sentimenti. Ovunque si vedono bandiere arcobaleno, la frase ‘Love is love’ riecheggia in ogni dove, e fortunatamente anche chi non convive con questi problemi viene sensibilizzato sull’argomento.

E’ in questo periodo che molti personaggi dello spettacolo decidono di aprire le danze con il loro coming out. Sono giorni di liberazione, di verità, giorni in cui si tira fuori il coraggio per affermare quello che si è. Perché l’unione fa la forza e urlare di essere omosessuale quando intorno a te ce ne sono tantissimi altri risulta anche essere più semplice. Così, in questo vortice di colori e di buoni sentimenti, anche Luca Calvani ha deciso finalmente di esporsi e di rivelare ai suoi follower la sua verità. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne infatti è fidanzato ufficialmente con Alessandro Franchini, che non ha mai fatto parte del mondo del piccolo schermo.

Luca Calvani ha pubblicato sui suoi social una fotografia che lo ritrae insieme al suo compagno, mentre godono insieme del calore del sole in una vasta campagna, accompagnati dal loro cagnolino. “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi” ha scritto il protagonista di Uomini e Donne in accompagnamento alla fotografia. L’uomo è approdato come corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi nel lontano 2004 per la tronista Valentina Gioia. La donna, al termine del suo percorso, gli preferì Marco Beniello. Probabilmente è andata meglio così, dal momento che una storia tra i due non avrebbe funzionato per ovvi motivi.

Ma Luca Calvani non ha partecipato solo a Uomini e Donne. Successivamente, lo abbiamo visto anche come naufrago a L’isola dei famosi. La sua era la quarta edizione dello show, all’epoca condotto da Simona Ventura. L’uomo ha vinto arrivando in finale con Claudio Chiappucci, ex campione di ciclismo. Durante il suo percorso in Honduras si è anche chiacchierato molto riguardo un suo flirt con un’altra chiacchieratissima show girl del panorama italiano: Sara Tommasi. Sull’argomento però ha sempre mantenuto un grande riserbo. La sua carriera in televisione è successivamente continuata.

Non solo i reality e Uomini e Donne, Luca Calvani ha un grande curriculum come attore. La sua attività teatrale, sia in Italia che negli Stati Uniti, comprende Mystiries, Carosello, Roman Nights, 10 By Dorothy Parker ed infine The exonerated, regia di Tiziana Bergamaschi, una serie di monologhi-testimonianza dal braccio della morte. Ma la sua carriera vanta anche titoli conosciuti su larga scala.

L’uomo ha partecipato a diverse puntata di Sex and City girate in Italia, e ha avuto ruoli anche in film conosciuti come Le fate ignoranti, che tratta proprio l’argomento dell’omosessualità nascosta. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

