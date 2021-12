Bomba Uomini e Donne, Il famoso cavaliere cacciato: “Non volevo andare via così, troppo brutto. Cos’è successo dietro le quinte”

Costabile Albore ammette: “Non era mia intenzione lasciare Uomini e Donne”. Le vicende sentimentali di Gemma Galgani sono lunghe e tortuose tanto che ormai il pubblico si è abituato a vederla innamorata nel giro di qualche ora e poi subito pronta a recriminare anche la più piccola dimenticanza da parte del cavaliere di turno. E’ successo così anche con Costabile Albore, cavaliere elegante, dal modo di parlare alquanto pacato, che al settimanale Uomini e Donne Magazine ha ammesso: “Non era mia intenzione lasciare Uomini e Donne, ma avevo solo bisogno di una pausa. Dopo Gemma si era creato un vuoto”.

Uomini e Donne, Costabile Albore su Gemma Galgani: “Mancava la sintonia”

E a proposito di Gemma Galgani, con cui c’è stato un bacio lungo e appassionante criticato aspramente da Tina Cipollari, cosa pensa Costabile Albore? Al magazine ufficiale di Uomini e Donne il cavaliere che vive a Sharm El Sheikh ha dichiarato: “Mancava la sintonia, che invece avevamo dal punto di vista dell’attrazione. Però non ho mai avuto un rapporto conflittuale con lei, con la quale mi sento legato amichevolmente”. Tra i due c’è stata un’intensa frequentazione tanto che la maggior parte dei fan del programma erano convinti che Gemma sarebbe uscita felice mano nella mano con lui.

Costabile Albore ammette: “Gemma Galgani? Se fosse venuta con me a Sharm sarebbe andata diversamente”

Se invece di concentrarsi sui messaggi del buongiorno e della buonanotte Gemma Galgani avesse accettato di andare a Sharm El Sheikh con Costabile Albore le cose sarebbero potute andare diversamente. A dirlo è lo stesso Costabile dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne: “Si sarebbe resa conto che la vita è bella se la si vive nel mondo giusto e con la persona giusta”. Nel frattempo Gemma sta conoscendo un nuovo cavaliere, avvertito da Tina in maniera pronta e precisa.

Matteo Ranieri sulle festività ammette: “Mi hanno regalato l’amore”

Matteo Ranieri è tornato a Uomini e Donne e, in vista delle festività, si è concesso un’intervista a Uomini e Donne Magazine nella quale si è soffermato sul periodo più bello dell’anno. Matteo, che da poco è tornato in trasmissione, ha parlato a proposito del Natale spiegando che il regalo più bello è stato piuttosto inaspettato: “Il regalo più bello me l’ha fatto la redazione di Uomini e Donne. Mi hanno donato la possibilità di fare questa esperienza difficile ma bella, sincera, autentica. Sì, è il regalo più importante. Mi hanno regalato l’amore”

Matteo Ranieri lancia un appello dopo Uomini e Donne: “Un piccolo gesto per cambiare tanto”

Molte persone vivono il Natale come un periodo molto triste durante il quale la solitudine fa da padrone. Matteo Ranieri, a proposito di chi è solo e vive le feste come un momento difficile, ha voluto lanciare un messaggio che va ben oltre Uomini e Donne, sentitosi in imbarazzo di recente, e la dimensione dei programmi televisivi: “A chi non è solo ma conosce persone che lo sono do un messaggio: un piccolo gesto può cambiare tanto. Io conosco persone che saranno sole a Natale e farò una telefonata per sapere come stanno. Cercherò di fare, se posso, un piccolo regalo”.

Matteo Ranieri sull’amore: “Spero di trovarlo”

Il motivo per cui Matteo Ranieri è tornato a Uomini e Donne è l’amore, ed anche durante la sua intervista a Uomini e Donne Magazine si è mostrato parecchio cosciente sin tal senso. A proposito delle feste natalizie in amore, Matteo Ranieri ha dichiarato di sentire la mancanza di tali sensazioni: “Sono tre anni che non ho una persona con cui condividere il momento delle feste, e mi manca. Sorprenderla ed essere sorpreso, fare una vacanza insieme, fare l’albero. Spero di trovarla, ci terrei molto”

