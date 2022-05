bomba-uomini-e-donne,-il-famoso-cavaliere-choc:-“dietro-le-quinte-succede-di-tutto,-ecco-a-cosa-mi-hanno-costretto”

Uno dei personaggi ormai più conosciuti del trono over di Uomini e donne, nelle ultime ore si è abbandonato a rivelazioni molto crude su ciò che sembra accadere durante i fuori onda del programma. Il personaggio in questione ha deciso di liberarsi e di non temere i commenti negativi che potrebbero rivoltarglisi contro. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

A quanto pare, anche nei programmi più genuini, c’è sempre qualcosa da svelare e da scoprire. Uomini e Donne è ormai un’istituzione di Canale 5, imbattibile nella sua fascia oraria. La sua conduttrice, Maria de Filippi, ha sempre contribuito ad alimentarne il successo, con leggerezza, allegria, educazione e professionalità. Ma nonostante questo, sembra che a volte regnino anche sensazioni negative e situazioni spiacevoli, soprattutto nel dietro le quinte e durante la pubblicità. A confermare tutto questo è Alessandro Vicinanza, un cavaliere del trono over.

Alessandro è una delle ex frequentazione di Ida Platano, ormai molto nota per aver partecipato a molte edizioni e per i suoi tira e molla con Riccardo. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Vicinanza ha discusso Armando Incarnato, suo rivale in amore. Ma non è tutto. La discussione si è poi accesa anche con un altro cavaliere, il sessantenne Biagio di Mario. Alessandro però ha subito voluto chiarire la differente considerazione che ha dei due. “Con Armando discuto, ma finisce tutto subito. Tu, Biagio, invece sei un uomo di bassa lega”, ha detto. E ha poi rivelato un episodio di cui è stato vittima a telecamere spente.

Alessandro, infatti, senza peli sulla lingua, ha spiegato che quando l’occhio della telecamera non è in grado di monitorare la situazione, molti in studio si rivelano per quello che sono davvero, con le loro tendenze da bulli e da persone che vogliono sopraffare gli altri, senza alcun rispetto. Sembra infatti che Biagio lo abbia minacciato apertamente.

Gli ha fatto intendere che se avesse continuato con quell’atteggiamento, lo avrebbe aspettato fuori e che avrebbero risolto lì la faccenda. Ovviamente l’allusione è a una aggressione fisica. Ma secondo Alessandro, questo è solo uno dei tanti episodi di questo genere che si verificano in studio e che non vanno in onda. La situazione tra Alessandro Vicinanza e Biagio di Mario è poi degenerata, con urla , caos e forti accuse. A riportare tutto alla normalità è stato l’intervento di Maria de Filippi, inevitabile e necessario per poter ristabilire l’ordine e placare gli animi dei due cavalieri.

Insomma, nonostante si tratti di trono over e dunque di persone che ci aspetteremmo più mature e ragionevoli, episodi del genere sono quasi all’ordine del giorno. Anche la dama Aurora Tropea aveva denunciato qualcosa di simile, dicendo di essere stata quasi vittima di Roberta di Padua che pare fosse quasi arrivata alle mani.

