Bomba Uomini e Donne, Il grande ritorno di Riccardo Guarnieri manda in delirio i fan. Lui torna per Ida, lei reagisce così

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne? Il gossip bomba. Le ammissioni di Ida Platano, che non riesce a dimenticare il cavaliere, potrebbero essere giunte non a caso. Ai telespettatori affezionati di Uomini e Donne non è sfuggito che Maria De Filippi l’altro giorno per la prima volta da tempo è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri, l’ex storico di Ida Platano.

La donna nel sentirlo nominare è addirittura uscita dallo studio di Uomini e Donne piangendo, subito dopo aver ammesso di non essere mai riuscita a superare la loro rottura. Stando ai rumors, presto potrebbe esserci una faccia a faccia tra lei e Riccardo, che alcune voci vorrebbero molto vicino a rientrare in trasmissione.

Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime per Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri sembrava un capitolo chiuso per Ida Platano, che da un anno ormai è tornata a Uomini e Donne per cercare un nuovo amore. Eppure nell’ultima puntata del talk-show di Maria De Filippi andato in onda, la dama è scoppiata a piangere quando si è parlato di lui. A ricordare il passato sono stati gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali hanno fatto notare come Ida da tempo non mostra più nei confronti di un uomo l’entusiasmo e la tenacia avute in passato quando, appena arrivata in studio, aveva cominciato a uscire con Riccardo.

Il cavaliere di Taranto pronto a tornare nel parterre del trono over di Uomini e Donne?

Pungolata dalla conduttrice, Ida ha ammesso che non riesce a dimenticare quel capitolo della sua vita nonostante sia passato, e cha il Guarnieri resta l’amore della sua vita. Quindi ha abbandonato lo studio, ancora in lacrime. Poiché a tirare fuori l’argomento Riccardo è stata prima di tutti Maria De Filippi, la cosa ha fatto sorgere un legittimo dubbio: non è che le parole della conduttrice stanno spianando la strada a un possibile ritorno del sexy quarantenne pugliese?

Dobbiamo dunque prepararci a un nuovo capitolo della conoscenza tra lui e Ida? Il pubblico sui social rumoreggia e sembra tutt’altro che contento al pensiero di nuovi scontri infiniti tra i due ormai ex fidanzati che più volte si sono lasciati e poi ripresi per allontanarsi definitivamente l’anno scorso. Insomma il ritorno di Riccardo potrebbe essere davvero un bel colpo di scena nel programma, e si sa, Maria ama stupire il proprio pubblico.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Il grande ritorno di Riccardo Guarnieri manda in delirio i fan. Lui torna per Ida, lei reagisce così proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.