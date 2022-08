Bomba Uomini e Donne: Il nuovo tronista è un cavaliere over. Fan in delirio

Uomini e donne, il longevo programma pomeridiano di Maria De Filippi, è tra i più amati dai telespettatori. Sta per ripartire con una nuova edizione scoppiettante. La data di messa in onda dovrebbe coincidere con la seconda settimana di settembre. Le registrazioni, invece, cominceranno a fine agosto e già sono sorte alcune polemiche in merito al cast.

Uomini e donne è un dating show che riscuote sempre molto successo nelle case del pubblico e non solo. E’ capace di di dare una notorietà non indifferente tanto da far catapultare i partecipanti, d’improvviso, nel mondo dello spettacolo o in reality show di successo. Molto spesso, infatti, soprattutto negli ultimi anni, i ragazzi che vi hanno partecipato sono stati accusati di voler avere solo notorietà e di non essere realmente alla ricerca di un nuovo amore.

Infatti, è accaduto che molte coppie, dopo solo poche settimane, hanno annunciato di aver terminato la loro relazione. Nel mentre, però, hanno raggiunto la notorietà giusta per cominciare a lavorare sui social network o entrare a far parte nel mondo dello spettacolo. Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, il primo tronista della nuova edizione del programma di Maria De Filippi potrebbe essere un ragazzo di soli 19 anni. Ciò è stato annunciato dal gossipparo Amedeo Venza e ha subito suscitato scalpore in quanto si tratta di un’età davvero minima.

Il suo nome non è ancora uscito, si sa solo che è di Milano ed è un aspirante modello. Dunque, Uomini e donne sarebbe la vetrina giusta per farsi notare. Siccome ci sono state molte polemiche, pare che la redazione abbia provveduto anche a modificare alcune situazioni del dating show. In particolare, si dice che oltre al 19enne potrebbe esserci anche un altro tronista del doppio dei suoi anni.

L’uomo, infatti, avrebbe esattamente 40 anni e sarebbe una novità per il trono classico siccome parliamo di un’età che di solito corrisponde al trono over. Inoltre, potremmo essere di fronte ad un vero e proprio scontro generazionale anche perché anche le corteggiatrici avranno età diverse. Non ci resta che attendere pochi giorni per avere notizie certe. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Bomba Uomini e Donne: Il nuovo tronista è un cavaliere over. Fan in delirio scritto su Più Donna da Imma Bartolo.