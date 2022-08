Bomba Uomini e donne, il nuovo tronista sarà scelto dal trono over. La novità pazzesca, Fan in delirio

Uomini e donne, il longevo programma pomeridiano di Maria De Filippi, è tra i più amati dai telespettatori che sono in fermento per la nuova stagione televisiva. Sta per ripartire con una nuova edizione scoppiettante. La data di messa in onda dovrebbe essere il 19 settembre. Le registrazioni, invece, cominceranno tra il 24 e il 25 agosto. Tantissime saranno le novità della nuova stagione, a partire dalla selezione dei tronisti. Una costante, invece, sono gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e donne è un dating show che riscuote sempre molto successo nelle case del pubblico e non solo. Anche nella nuova stagione il trono over e il trono classico saranno inseriti in un’unica registrazione. Per quanto riguarda il numero dei tronisti ci saranno sempre due donne e due uomini e, stando alle ultime indiscrezione, saranno tutti non famosi e mai comparsi in televisione. Ma, la novità riguarda la selezione e la scelta di uno di loro.

Negli ultimi anni Uomini e donne è stato al centro di alcune polemiche proprio in merito ai suoi partecipanti. Come è ben noto, si tratta di un programma capace di di dare una notorietà non indifferente tanto da far catapultare i partecipanti, d’improvviso, nel mondo dello spettacolo o in reality show di successo. Molto spesso, infatti, soprattutto negli ultimi anni, i ragazzi che vi hanno partecipato sono stati accusati di voler avere solo notorietà e di non essere realmente alla ricerca di un nuovo amore.

Infatti, è accaduto che molte coppie, dopo solo poche settimane, hanno annunciato di aver terminato la loro relazione. Nel mentre, però, hanno raggiunto la notorietà giusta per cominciare a lavorare sui social network o entrare a far parte nel mondo dello spettacolo. Ebbene, molto probabilmente è stato questo il motivo che ha spinto la redazione e Maria a scegliere in modo diverso uno dei tronisti per la nuova stagione di Uomini e donne.

Si tratterà di una scelta inedita, mai avvenuta prima nel corso di tutti questi anni. Uno dei 4 tronisti del trono classico verrà decretato dalle dame e dai cavalieri del trono over che sceglieranno tra un gruppetto di quelli selezionati dagli autori. Potrebbe essere un’ottimo escamotage dedito anche alla curiosità dei telespettatori. E poi, come ben si sa, il confronto tra i ragazzi e i più anziani è sempre stato molto simpatico nel corso del programma. Non ci resta che attendere poche settimane per la nuova avventura di Uomini e donne. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

Bomba Uomini e donne, il nuovo tronista sarà scelto dal trono over. La novità pazzesca, Fan in delirio scritto su Più Donna da Bartolo Iammelli.