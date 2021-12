Bomba Uomini e Donne, Il più amato cavaliere fatto fuori “Sono stato trattato malissimo, cos’è successo dietro le quinte”

Marcello Messina ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha spiegato quali sono stati i reali motivi che lo hanno spinto a lasciare il dating show di Maria De Filippi. In studio l’uomo è arrivato per corteggiare Ida Platano, ma dopo un inizio promettente, la loro storia è durata ben poco. Da quel momento, il cavaliere è uscito anche con altre dame, ma con nessuna di queste ha trovato un vero feeling. Più di una volta lo abbiamo visto piangere e ammettere di non riuscire più ad aprirsi a un amore e a frequentare una donna nella giusta maniera.

Per questo, quando ha annunciato di voler abbandonare Uomini e Donne per approfondire la sua conoscenza con una donna conosciuta all’esterno del programma, sono tutti rimasti senza parole. L’uomo si è ritrovato attaccato su tutti i fronti sin dalla fine della sua relazione con Ida Platano. Anche nel corso dell’ultima puntata cui ha preso parte non è stato risparmiato. Da un lato, Maria De Filippi ha apprezzato la sua sincerità e la sua decisione di venire ancora una volta nel dating show per spiegare a tutti i motivi della sua decisione, mettendoci la faccia con la consapevolezza di generare molte critiche.

Dall’altro lato, gli opinionisti e in particolare Tina Cipollari non hanno creduto alle sue parole. Del resto, solo poche puntate prima Marcello Messina aveva già annunciato di voler lasciare il suo posto a Uomini e Donne, ma per motivi completamente diversi. Il cavaliere aveva infatti affermato di aver compreso che nel dating show non sarebbe riuscito a trovare una compagna di vita, perché non era pronto ad aprirsi e mettersi realmente in gioco. Parole che avevano anche intenerito la famosa vamp, che aveva addirittura smesso di prenderlo in giro e invitato a restare in attesa che le cose cambiassero.

Per questo, Tina Cipollari ha trovato assurdo che Marcello Messina avesse trovato una donna in un lasso di tempo così breve e non ha creduto alle sue parole. Un altro cavaliere si è aggiunto alle critiche: Armando Incarnato, sempre pronto a dar contro a quegli uomini che in un modo o nell’altro hanno fatto soffrire Ida Platano, con cui è evidentemente alleato. I due hanno spesso litigato nelle varie puntate di Uomini e Donne e il napoletano sembra essere convinto che l’uomo avesse già da tempo una relazione e avesse preso in giro la redazione per molto tempo.

Ma Marcello Messina ha voluto spiegare meglio la sua posizione al magazine di Uomini e Donne, lontano dalle accuse dello studio. Ha spiegato di aver incontrato Viviana, che lo ha colpito davvero. La sua sensibilità e serietà gli avrebbero quindi imposto di lasciare subito il dating show: “Averla vicino in qualche modo valorizza anche la mia persone, e tra di noi c’è molta chimica.” Non solo, il cavaliere aveva già deciso di andare via perché era anche stufo di doversi sempre difendere: “Sono stato trattato male e messo in discussione sotto ogni profilo”. Tuttavia non rimpiange gli scontri avuti in puntata e gli scambi di opinione con la Cipollari.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Il più amato cavaliere fatto fuori “Sono stato trattato malissimo, cos’è successo dietro le quinte” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.