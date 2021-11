Bomba Uomini e Donne, il ritorno clamoroso dell’ex dama e la confessione choc: “Tina è invidiosa, non la vuole”. Fan in delirio

Dopo aver visto Teresanna Pugliese di nuovo negli studi di Uomini e Donne nelle vesti di ospite speciale, le anticipazioni del programma rivelano che ci sarà un altro grande ritorno negli studi Mediaset. Raffaella Mennoia, nonostante lavori dietro le quinte di Uomini e Donne come autrice, è sempre di più una protagonista imprescindibile del programma.

Ha preso le parti di Matteo Ranieri quando Sophie Codegoni ha iniziato a mandargli delle frecciatine dall’interno della casa del GF Vip 6, e probabilmente ha favorito il suo ritorno sul trono. Recentemente, ha anche fatto delle rivelazioni piuttosto interessanti riguardo la vera natura dei rapporti fra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Secondo Raffaella Mennoia, infatti, ci potrebbe essere un po’ di invidia da parte dell’opinionista nei confronti della dama torinese, sempre più in forma e giovanile e probabilmente proprio per questa non la vorrebbe più nel programma.

Uomini e Donne, le anticipazioni: in studio Giulia De Lellis

Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 19 novembre, si parlerà anche del libro in uscita di Raffaella Mennoia, “Cupido spostati“. Come rivelato dalla stessa autrice, la storia si ispira proprio ad una coppia nata all’interno del dating-show di Maria De Filippi. In moltissimi hanno pensato a Teresanna Pugliese o Giulia De Lellis in qualità di muse. Il fatto che Giulia De Lellis sia stata ospite di una puntata di Uomini e Donne, fa pensare che proprio lei e Andrea Damante abbiano dato lo spunto letterario a Raffaella. Da parte sua, l’influencer si è detta felicissima di poter tornare negli studi Mediaset ed ha definito l’esperienza “un giorno speciale” e “una sensazione potente”.

Registrazioni 19 e 20 novembre: un ritorno dal passato e una sorpresa dietro le quinte

Venerdì 19 e sabato 20 novembre sono state effettuate due nuove registrazioni di Uomini e Donne. In tali occasioni si sono verificati dei colpi di scena inattesi. Il primo ha riguardato il ritorno a sorpresa di una persona molto cara allo staff del programma. Il secondo, invece, ha riguardato Matteo, il quale ha ricevuto una splendida sorpresa. Al trono over non sono mancate accese discussioni e liti che hanno animato entrambe le giornate di riprese. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Il ritorno di Giulia De Lellis nella registrazione del 19 novembre

Le ultime due registrazioni di Uomini e Donne, 19 e 20 novembre, sono state molto interessanti. La scorsa settimana è stata la volta di Teresanna Pugliese di tornare in studio per parlare del libro scritto da Raffaella Mennoia. Questa volta, invece, è stato il turbo di Giulia De Lellis. L’ex di Andrea Damante ha partecipato alla prima registrazione e questo, quindi, dimostra che è lei la seconda protagonista del librto della caporedattrice del programma.

La giovare ha approfittato della sua presenza in studio anche per commentare alcune dinamiche del programma. Restando in tema di trono classico, il nuovo tronista Matteo Ranieri ha ricevuto una splendida sorpresa. In questi giorni è stato il suo compleanno, pertanto, la redazione ha deciso di fargli un regalo dietro le quinte. Il ragazzo è stato raggiunto dallo staff con una torta.

Sorpresa a Matteo e liti a Uomini e Donne il 20 novembre

Tutti sono andati fuori al suo camerino per festeggiarlo e per cercare di farlo sentire a proprio agio in questo contesto televisivo. Inoltre, il protagonista ha raccontato anche come stiano andando le cose in queste sue prime settimane di trono. Anche Andrea Nicole e Roberta hanno parlato delle esterne fatte e, a quanto pare, le due sono piuttosto vicine ad una scelta. Al trono over, invece, nelle registrazioni di Uomini e Donne del 19 e 20 novembre ci sono stati nuovi e aspri dibattiti.

Gemma Galgani ha rifiutato di proseguire la conoscenza con un cavaliere che era venuto in studio per corteggiarla. Il protagonista, però, non si è mostrato affatto intenzionato a lasciarla perdere. Isabella Ricci, invece, è stata ancora una volta al centro di polemiche molto accese, specie a causa di Gianni Sperti. Tina, invece, ha pensato a bersagliare Ida che, dopo non essere più uscita con Diego, sta continuando ad essere presa di mira da molti presenti in studio.

