Bomba Uomini e Donne, Isabella Ricci choc: “E’ tutto un copione. Ecco cosa succede davvero”. Maria furiosa, Fan increduli

Isabella Ricci ha lasciato Uomini e Donne insieme a Fabio e, nella prima intervista rilasciata, ne ha dette di tutti i colori sui protagonisti di questa stagione e sul programma stesso. Sin dal suo arrivo in studio la donna è stata molto criticata. In un primo momento, ha conquistato le simpatie di Maria De Filippi, che l’ha spesso tirata in ballo per conoscere i suoi pareri riguardo le discussioni che avvenivano tra le coppie in centro studio. Ma questo, aggiunto alla bellezza e all’eleganza innata della donna, ha causato la gelosia di Gemma Galgani, che l’ha subito presa di mira.

Da quel momento per Isabella Ricci non è stata vita semplice a Uomini e Donne. A Gemma Galgani si sono aggiunti contro di lei anche Armando Incarnato e Gianni Sperti, e la dama si è ritrovata spesso a dover giustificare i suoi comportamenti e a dover discutere con loro. Una situazione che le ha fatto pensare più di una volta di abbandonare Uomini e Donne. Ma la redazione l’ha sempre convinta a restare, e rimanere è stata la mossa vincente, dal momento che è giunto Fabio a conquistare il suo cuore. I due hanno iniziato la conoscenza e, in centro studio, hanno portato sempre belle notizie.

“La frequentazione con lui era molto più importante delle varie litigate con Gianni, Tina, Gemma e Armando” ha spiegato Isabella Ricci, che ha tenuto duro per potersi permettere di conoscere meglio il suo cavaliere e capire se fosse l’uomo per lei. Poi, la scelta di uscire insieme da Uomini e Donne, tra petali di rose e lacrime. Una commozione che questa volta non ha colpito Gemma Galgani, famosa per piangere ogni volta che una coppia trova il lieto fine all’interno dello show. La Ricci lo ha anche fatto notare, ma si è riservata di dire le sue ultime parole sulla donna nell’intervista fatta al magazine ufficiale dello show.

“A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore. La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere” ha spiegato Isabella Ricci. In effetti, le storie di Gemma Galgani iniziano e finiscono tutte allo stesso modo, e a molti è sembrato un comportamento studiato dalla dama per fare audience. E’ quello che pensa anche la donna, che ha accusato la trasmissione di esserne partecipe: “Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto. Evidentemente funziona così e c’è gradimento del pubblico” per questo la redazione permette ad alcuni personaggi di comportarsi sempre allo stesso modo?

Basti pensare a Biagio, ad Armando e alla stessa Gemma, che sembrano portare avanti ogni frequentazione nello stesso modo. Ma che sembrano essere anche i personaggi che rendono lo share di Uomini e Donne più elevato. Isabella Ricci non ha avuto da ridire soltanto sul trono over, ma ha tirato in ballo anche Roberta, la tronista che ancora non ha fatto la sua scelta: “Ho fatto fatica a decifrare i suoi modi di fare e spesse volte anche a comprendere ciò che voleva dire. Roberta non mi piaceva molto, Andrea Nicole era sicuramente un passo avanti”. Infine, da Gianni Sperti avrebbe gradito delle scuse una volta uscita dallo show.

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Isabella Ricci choc: “E’ tutto un copione. Ecco cosa succede davvero”. Maria furiosa, Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.