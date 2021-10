bomba-uomini-e-donne,-isabella-ricci-choc:-“fatta-fuori-con-un-complotto,-ecco-cosa-succede-di-nascosto”.-poi-la-bomba-su-manetti

Isabella Ricci a Uomini e Donne non sta vivendo una situazione facile. Infatti, in questa nuova edizione, la dama si ritrova spesso al centro delle polemiche. Oggi decide di svelarsi in un’intervista sul Magazine del programma e parla, non solo di complotti nello studio, ma anche del tumore che in passato ha dovuto affrontare. Sebbene sia spesso attaccata, Isabella ammette che sta vivendo questa esperienza con serenità. Nel corso delle varie puntate, ha fatto presente che Biagio, Gemma, Ida e Armando potrebbero avere un complotto.

Ha la sensazione che i primi due “si siano messi d’accordo fuori da Uomini e Donne”. Le è sembrato strano che la Galgani non ricordasse “i baci dati a Biagio”. Su Incarnato, invece, pensa che difenda Gemma solo per visibilità. A detta sua, schierarsi dalla parte della dama torinese converrebbe. Per quanto riguarda la questione Instagram, crede che in realtà sia Armando quello legato a numeri e follower. Vuole approfittare di questa intervista per spiegare che non ha nulla a che fare con le sue fanpage e può anche dimostrarlo.

Ciò che la infastidisce, però, sono i commenti di Gianni Sperti, il quale più volte l’ha attaccata nell’ultimo periodo. “Non sono in linea con quello che penso: prima parlava totalmente a mio favore e adesso mi dà sempre contro”. Ed ecco che entra nel dettaglio del suo problema di udito, su cui spesso si è discusso all’interno dello studio di Uomini e Donne, attraverso alcuni interventi di Armando.

Isabella Ricci di Uomini e Donne oggi svela di avere dovuto combattere contro un male

“Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale”. Nonostante ciò che accade sul piccolo schermo, sa che fuori tantissime persone la considerano ormai come un “modello”. In effetti, sono molti i fan di Uomini e Donne che la sostengono da casa e che la vedono come un punto di riferimento. Non avendo avuto figli, le fa piacere ricevere determinati complimenti e di poter lasciare una traccia di sé.

Torna poi ad attaccare Gianni, quando parla della storia riguardante la cena con il cavaliere Michele, pagata da lei. “La questione è stata un pochino strumentalizzata da Gianni, che ha spostato il discorso sulla parità dei sessi”, Isabella attacca così Sperti. Precisa che per lei “non è un problema dividere a metà le spese con un uomo”. Nonostante ciò, ribadisce ciò che ha dichiarato in studio quando è stata attaccata: tende a dare “importanza alla cavalleria, alla galanteria e all’educazione”. L’intervista di Isabella Ricci ad Uomini e Donne Magazine si conclude con una parte che potrebbe dare non poco fastidio a Gemma Galgani e che riguarda proprio Giorgio Manetti.

Quest’ultimo, di recente, ha espresso un’opinione positiva nei suoi riguardi e oggi lei ammette che ci uscirebbe insieme. Ricorda la storia di Gemma e Giorgio, confessando di essersi appassionata a ciò che li legava. Però, ammette che quel famoso 4 settembre – in cui la loro love story è giunta al capolinea – non si trovava d’accordo con le scelte prese dalla Galgani.

“Io personalmente, fossi stata in Gemma, avrei reagito diversamente e me la sarei vissuta. Mi piacerebbe molto conoscere Giorgio, in amicizia. […] Ricordo che Gianni da un certo momento in poi del suo percorso aveva cominciato ad andargli contro… magari Giorgio potrebbe darmi qualche consiglio su come gestire la situazione durante le registrazioni di Uomini e Donne” E chissà Gemma e Gianni come prenderanno queste rivelazioni!

