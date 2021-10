Bomba Uomini e Donne, Isabella Ricci fatta fuori. L’ex Dama sbotta: “Ecco chi mi ha cacciato e perchè”. Fan sotto choc

Che fine ha fatto Isabella Ricci? La dama di Uomini e Donne sia domenica che lunedì non era presente nel corso delle nuove registrazioni. Raffaella Mennoia, attraverso le Stories di Instagram, ha confermato che nel pomeriggio di sabato 9 ottobre 2021 sono state registrate le puntate per due giorni. Domenica 10 ottobre, è avvenuta un’altra registrazione e l’ultima ieri lunedì 11.

Intanto, le anticipazioni del pomeriggio di ieri, rese note dalla pagina di gossip di Instagram Uomini e donne classico e over, fanno sapere che Isabella non era presente nel parterre. I fan si sono subito preoccupati di fronte a questa notizia, visto che la Ricci è ormai una presenza fissa nello studio, sin dalla scorsa edizione. In molti hanno così iniziato a ipotizzare che Isabella abbia abbandonato il programma di Canale 5.

Sarà davvero così? Al momento, non è dato sapere quale sia il motivo per cui la dama non fosse presente in studio. Intanto, a parlare della questione ci pensa un’ex dama di Uomini e Donne Maria Tona. Quest’ultima, pare, non sia più stata chiamata dalla redazione. Ha fatto parte del parterre per qualche tempo e poi, improvvisamente, non è stata più presente in studio. Che sia accaduto lo stesso con la Ricci?

“Oggi, incredibile colpo di scena: Isabella non c’è più nel parterre. Isabella dov’è? È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo. Su che siete intelligenti, secondo voi perché non c’è più? Mah! Solidarietà per Isabella” Queste le parole che nelle scorse ore Maria Tona ha pronunciato in merito all’assenza improvvisa di Isabella. Non si è esposta troppo, ma lascia comunque intendere qualcosa. Secondo Tina infatti sia lei che la Ricci non sono ben visti dalla dama over più famosa di Uomini e Donne, ovvero Gemma Galagani.

Sembra quindi strano che poroprio le sue dirette rivali siano state “fatte fuori”. Insomma una frecciatina neanche troppo velata alla Galgani e al suo potere decisionale all’interno di Uomini e Donne. Nel frattempo, secondo una foto pubblicata da lei stessa, la Ricci sembra che ieri si trovasse a Roma. Potrebbe avere avuto degli impegni che le hanno impedito di recarsi negli studi. Oppure potrebbe aver deciso di abbandonare, di sua spontanea volontà, la trasmissione di Maria De Filippi.

Durante una delle puntate di omini e Donne andate in onda la scorsa settimana, Isabella Ricci è stata criticata da Gianni Sperti e non solo. Anche una parte del pubblico a casa non ha trovato il suo atteggiamento in linea con le parole con cui si è presentata lo scorso anno. Improvvisamente, come si legge tra i vari commenti, per alcuni telespettatori l’umiltà e la maturità di Isabella sono come scomparse. Inoltre, c’è da tener conto che anche Maria De Filippi si è trovata d’accordo con Gianni, il quale ha fatto notare che non deve essere per forza l’uomo a pagare una cena: una donna può farlo benissimo, se se lo può permettere.

Eppure, la Ricci ha contestato il modo di fare del cavaliere Michele, durante la loro uscita. Lei stessa ha ammesso di apprezzare l’uomo che, inizialmente, si fa avanti in queste circostanze. Bisogna comunque attendere di sapere cosa accadrà nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne. Chissà se la prossima settimana Isabella rientrerà nel parterre o se il suo addio sarà definitivo.

