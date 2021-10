bomba-uomini-e-donne,-isabella-ricci-lascia-la-trasmissione:-“ecco-cosa-mi-hanno-fatto”.-maria-furiosa

Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne rivelano che in studio ci saranno parecchi colpi di scena e liti inaspettate. Come al solito, Maria De Filippi tratterà le vicende sia del trono classico sia di quello over. Ad ogni modo, a destare maggiore sgomento saranno, come sempre, i più grandi. Inoltre, pare che Tina Cipollari avrà anche uno screzio molto acceso con una signora del pubblico. Scopriamo tutto quello che accadrà.

Tina show a Uomini e Donne

Lunedì 25 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni sono davvero esilaranti. La messa in onda di venerdì si è conclusa con la prima sfilata della stagione, in cui si sono esibite le donne. A trionfare è stata Pinuccia, la quale ha conquistato tutti con la sua simpatia e solarità. In tale puntata, inoltre, abbiamo assistito anche al gavettone che Tina ha tirato contro Gemma. Ebbene, anche nella puntata di lunedì pare che l’opinionista sarà di nuovo al centro dell’attenzione.

Stando a quanto trapelato, infatti, sembra proprio che l’opinionista di Uomini e Donne avrà un dibattito piuttosto concitato con una signora del pubblico. Il motivo che scatenerà la discussione sarà la chirurgia estetica. L’argomento, infatti, verrà tirato in ballo molto probabilmente a causa di Gemma Galgani, che di recente si è operata al seno. Durante il dibattito, poi, la signora del pubblico in questione accuserà l’opinionista di essere rifatta.

Grandi assenze nella puntata di lunedì

Queste parole faranno perdere letteralmente le staffe alla vamp di Canale 5. Per tale motivo, la donna comincerà a dare di matto. Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne, però, rivelano anche un altro colpo di scena che riguarda il trono over. In particolare, infatti, farà molto rumore l’assenza di Isabella Ricci dal parterre. Nelle ultime messe in onda la donna è stata presa di mira da alcuni esponenti del parterre, specie Armando, che l’hanno accusata di essere in studio solo per sponsorizzare la sua attività.

La donna ha sempre provato a difendersi con garbo ed eleganza, tuttavia, molte volte non è riuscita a dare spiegazioni alle accuse che le sono state mosse. Molto probabilmente, dunque, la donna potrebbe aver deciso di lasciare Uomini e Donne. Isabella infatti si dice non abituata a questi attacchi che vengono proprio dagli storici della trasmissione, ovvero Armando e Gemma, incalzati ultimamente anche da Gianni.

Probabilmente i due si sentono minacciati da una presenza forte come quella di Isabella ad Uomini e Donne. Recentemente anche l’ex Dama Maria Tona aveva fatto intendere come Gemma decidesse chi mandare via, se una dama diventa troppo competitiva nei suoi confronti. Insomma a decidere sarebbe proprio la Galgani a dispetto anche di Maria de Filippi. Al trono classico, invece, Andrea Nicole sarà sempre più in sintonia con Ciprian, mentre Roberta sarà in bilico tra Luca e Samuele. Matteo, invece, sarà pronto per una scelta inattesa.

