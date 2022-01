Bomba Uomini e Donne, Isabella smaschera tutto: “Ridicoli, è un mondo di attori. Cosa succede davvero nel programma”. Fan sotto choc

Uomini e Donne, Isabella senza pietà su Gemma e il programma: “c’è da mettersi le mani nei capelli”. In una recente intervista, l’ex dama di Uomini e Donne Isabella ha parlato di Gemma dicendo cosa pensa effettivamente su di lei. Uomini e Donne nasce con questo intento: far trovare l’amore a dame e cavalieri, troniste e tronisti. Il più delle volte ci riesce, creando coppie ad hoc che anche dopo diversi anni rimangono unite ed insieme. Altre volte invece può capitare che, seppur inizialmente ci sia una bella intesa tra due persone, poi col passare del tempo ci si lascia e si prendono strade diverse.

Ci sono quindi persone che anche dopo poco tempo all’interno del programma riescono a trovare la persona giusta e decidono così di viversi lontano dalle telecamere. E chi purtroppo non ha ancora incontrato quella giusta e rimane più a lungo all’interno del dating show di Canale Cinque. Il primo caso è quello di Isabella Ricci che a inizio dicembre è uscita con il suo corteggiatore Fabio Mantovani. Mentre il secondo è Gemma Galgani che è da ormai circa undici anni a Uomini e Donne. Proprio l’ex dama del Trono Over in una recente intervista ha parlato della sua ‘rivale’, rivelando cosa pensa effettivamente su di lei.

Uomini e Donne, Isabella senza pietà su Gemma

Come sappiamo, Isabella Ricci ha già detto addio da qualche settimana al programma di Uomini e Donne. E’ uscita scegliendo di conoscersi e di viversi meglio il suo corteggiatore, sceso apposta per lei tempo fa, Fabio Mantovani. I due sembrano essere molto affiatati e ben assortiti, come dimostrano anche alcuni scatti sui social. L’ex dama così in una recente intervista a Mondo Tv si è lasciata andare rivelando quello che pensa realmente della ‘rivale’ Gemma Galgani, che nel corso del programma l’ha sempre attaccata e accusata di essere ‘finta e costruita’.

Ecco le sue parole al riguardo: “A me sembra totalmente ridicolo. Passa di amore in amore. La seguo dal 2015 e ogni volta mi viene da sorridere. Dopo aver pianto per Costabile quindici giorni prima, poi di innamora di un altro. Se è vera c’è da mettersi le mani nei capelli. Mi sembra un mondo di attori. Mi sembra un copione visto e stravisto. Evidentemente ad Uomini e Donne funziona così e c’è gradimento del pubblico”.

Insomma, parole forti quelle dell’ex dama di Uomini e Donne, Isabella Ricci nei confronti di Gemma ma non solo. Ad essere stata attaccata in questo modo è stata anche la redazione del programma che favorirebbe queste recite da parte della Galgani, assolutamente finte per la Ricci, ma che farebbero ascolti. Insomma un attacco duro e diretto anche al programma che l’ha ospitata e che le ha fatto trovare l’amore. Chissà quindi se Gemma risponderà a tono oppure lascerà correre! Non ci resta che attendere per nuovi aggiornamenti.

