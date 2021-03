Bomba Uomini e Donne, La coppia amatissima appena uscita già in crisi “Lui ha un’altra fuori” Svelati gli altarini, Fan sotto choc

Gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne hanno da poco fatto le loro scelte, ma già si parla di rapporti che stanno per finire o sono già finiti, come quello tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Il primo periodo di una coppia dovrebbe essere quello migliore. Usciti dall’esperienza del dating show ci saremmo aspettati rose e fiori da loro, considerando soprattutto la giovanissima età, quella delle follie d’amore. Invece percepiamo una assenza quasi totale della coppia sul web e una Sophie sempre più triste e sola. Stanno diventando molto più insistenti le voci di una loro definitiva separazione.

Probabilmente, Sophie Codegoni potrebbe stare aspettando di rendere ufficiale la notizia con l’intervista del magazine di Uomini e Donne, per rispetto alla trasmissione che l’ha resa famosa. Intanto, a Il Giornale, rilascia alcune dichiarazioni che non sono molto confortanti. Se i primi giorni dopo la scelta sono stati intensi e bellissimi, il ritorno alla vita reale non sarebbe stato dei migliori. A far soffrire maggiormente la nuova coppia, la distanza. Lei infatti è di Milano, mentre Matteo Ranieri vive a Genova, e non è ancora arrivato il momento di avvicinarsi l’uno all’altro.

“La nostra relazione sta procedendo come tutte quelle in cui ci si vede poco e per poco tempo, mi riserbo di dirlo più in là” sono queste le parole che la ex tronista di Uomini e Donne ha affermato nell’intervista. Non solo, nonostante il suo nuovo fidanzato sia in procinto di prendere casa, pare che si sia rifiutato di spostarsi e trasferirsi a Milano. “Di convivenza non abbiamo mai parlato, ci sembra prematuro. Matteo sta prendendo casa, all’inizio stavo cercando di convincerlo a prenderla a Milano però capisco che lui è molto legato a Genova e non posso pretendere che lasci tutto quello che ha li”.

Povera Sophie, tanta fatica per arrivare a una scelta e ritrovarsi un uomo che non vuole trasferirsi per te. Se la 18enne sembra un po’ delusa dal modo in cui il suo uomo sta portando avanti la relazione, Matteo Ranieri sembra non accorgersi di nulla. Come ogni maschio che si rispetti, non si rende conto che la sua storia d’amore potrebbe essere appesa a un filo. In un’intervista a MondoTv24, infatti, il corteggiatore di Uomini e Donne ha dichiarato che le cose con Sophie stanno andando per il meglio, e che l’unica difficoltà sarebbe appunto la distanza fisica.

Intanto, l’influencer Deianira Marzano, esperta di gossip e sempre al corrente di tutto quel che riguarda il mondo di Uomini e Donne, ha pubblicato delle preoccupanti segnalazioni. Secondo dei conoscenti di Matteo Ranieri a Genova il ragazzo sarebbe già impegnato in una relazione con un’altra donna. Un amore a distanza e un amore sul posto, quindi: spiegherebbe perché ha così poco tempo per andare a trovare la bella Sophie. Lui smentisce tutto e sul gruppo del dating show scrive: “Pensa un po’ come siamo messi. Però a sorpresa quello che si sveglia alle 6 e 15 per andare in fabbrica sono io. Qualcuno deve essersi sentito toccato”. E voi Che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

