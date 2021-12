Bomba Uomini e Donne, La dama famosa denuncia Maria De Filippi e la redazione: “Quel che mi hanno fatto è tremendo”

Andrea Nicole vuole denunciare la redazione di Uomini e Donne per il modo in cui è stata trattata in studio davanti l’Italia intera. La donna è giunta nel dating show come la prima tronista ad aver cambiato sesso. Infatti è nata uomo, e ha dovuto subito moltissimi cambiamenti fisici e non solo per diventare donna, sessualità che oggi le viene riconosciuta anche dallo Stato. Un grande passo avanti per i telespettatori del programma. Maria De Filippi cerca sempre di essere al passo con i tempi. Pur trattando di litigi, amoretti ed entrando spesso nel mondo del trash, cerca sempre di lanciare anche i giusti messaggi.

Si parla tanto di inclusività e far sedere Andrea Nicole sul trono di Uomini e Donne è stata una mossa molto intelligente da parte della regina di Mediaset. Ma il rapporto tra la donna e la redazione non è finito nel migliore dei modi e oggi l’ex protagonista sta addirittura pensando di denunciare alcune persone del dating show. Ci sono regole molto precise che i protagonisti devono seguire. Lo scopo è quello di trovare l’amore, ma si tratta pur sempre di un programma televisivo e gli autori devono monitorare tutto quello che accade per raccontare al pubblico una storia quanto più veritiera possibile.

Così, mentre i personaggi del trono over sono liberi di vedersi anche lontano dalle telecamere, i tronisti classici sono costretti ad incontrare i loro corteggiatori esclusivamente nel corso delle esterne. Anche i loro messaggi sono sotto controllo e spesso vengono condivisi con i telespettatori, quando hanno una certa rilevanza. E’ questione di rispetto nei confronti di tutte quelle persone che lavorano tantissimo per la riuscita di Uomini e Donne seguire queste regole e non venire meno agli accorsi presi con gli autori. Altri tronisti, infatti, sono stati cacciati per aver trasgredito.

Proprio quest’anno Maria De Filippi ha deciso di porre fine al trono di Joele, perché il ragazzo aveva avuto una conversazione con una sua corteggiatrice in cui le diceva che l’avrebbe fatta contattare su Instagram dal suo migliore amico. Per questo, il comportamento di Andrea Nicole ha molto deluso sia la presentatrice che l’intera redazione. La donna, invece di giungere alla scelta nel modo classico, è entrata in studio insieme a Ciprian, uno dei suoi corteggiatori, e ha confessato di aver passato la notte insieme a lui alle spalle di Uomini e Donne e dell’altro uomo intento a corteggiarla.

In quel momento sono tutti rimasti senza parole per lo stupore. Andrea Nicole deve sicuramente molto a Uomini e Donne e questo comportamento era inaspettato. Tutti le sono andati contro, in particolare Gianni Sperti che ha utilizzato parole molto dure nei suoi confronti. Le ha dato della falsa e della disonesta, dicendole che lei è la più grande delusione degli ultimi tempi, soprattutto perché lui aveva creduto molto in lei e nella sua storia. La donna gli ha detto di essere sempre una persona, non soltanto un messaggio per i telespettatori. E a quanto pare adesso ha intenzione di denunciare alcuni componenti dello show, ma questa voce non è ancora certa.

