Bomba Uomini e Donne, La dama over smaschera tutto: “Ho rifiutato un accordo per poter restare. Ora sono fuori. Ecco la verità”

Eccoci con una nuova intervista per Più Donna. Oggi con noi c’è Jessica, ex partecipante del trono over di Uomini e Donne, che ci racconta la sua esperienza.

Ciao, Jessica, Come stai?

Ciao molto bene, dopo il Covid ho ripreso in maniera celere tutto quello che è il mio quotidiano.

Ci puoi spiegare che fine hai fatto ? Perché non ti vediamo più in trasmissione? Quali sono stati i motivi ?

In questo periodo non mi vedete in trasmissione in quanto avevo bisogno di un periodo di stop, preannunciato dopo l’ultima frequentazione.

A tutt’oggi non è stato concordato con la redazione il mio rientro in trasmissione è sono poco fornita di motivazioni valide. Forse il Covid? Nel caso la Redazione avesse in programma un nuovo invito, dopo questo lungo periodo di riflessione, sono determinata a rimettermi in gioco come non avete mai visto. Voglio Che conosciate una Jessica priva di barriere con zero filtri. Mi ritengo pronta nel vivere e far vivere emozioni esplosive!

Durante la tua esperienza televisiva hai conosciuto in primis Marcello “la lettera che ha emozionato”, poi Vincenzo Rossiello e infine Diego. Cos’é che non ha funzionato e come mai le frequentazioni non hanno spiccato il volo?

Che dire: ho un rimpianto…In fondo con Marcello sono stata troppo dura e mi è dispiaciuto tantissimo. Per me resterà sempre la persona che mi ha fatto sognare per le viuzze di Roma. Ricordo il nostro primo incontro dove si sentiva il forte aspetto passionale da parte di entrambi, due vere calamite. Vi svelo un segreto, ho ancora con me la sua sciarpina inondata del suo profumo. La verità è che gli voglio un mondo di bene e gli auguro il meglio! Vincenzo è un ragazzo con sani principi e valori, lo stimo in maniera importante, motivo per il quale ho deciso di chiudere. Sinceramente non mi sentivo sicura nell’ intraprendere una relazione più importante! Diego è stato un vero Tsunami e come tale ha raso al suolo tutto quel che di buono che c’era ..un rapporto dove ho conosciuto il volto dietro innumerevoli maschere, indossate ad ogni ricorrenza avente il solo fine della popolarità! Chi ha poco coraggio fa scelte accomodanti nella vita. Ad oggi vedo una coppia che si utilizza. Mi spiego meglio Marika usa Diego per la sua stabilità economica e Diego usa Marika per la sua immagine. Passerà il tempo ..ci si dimenticherà dei personaggi e lí voglio realmente vedere che fine faranno!

Durante il tuo percorso ha fatto molto discutere “il triangolo Marika Diego e Te” Chi ha mentito? sei la “seconda scelta di Diego?

Preciso che non amo le cose a tre, quindi esco ben volentieri da questo triangolo, pericoloso e insignificante! La seconda scelta resta Marika,

In quanto sono stata io a voler chiudere con Diego a causa di un mio rifiuto riguardo un accordo che mi è stato proposto dallo stesso per poter restare nel programma! Essendo una persona seria e autentica ho preferito negare un sentimento difronte la lealtà, valore madre della mia famiglia! Ad oggi sono più che fiera della mia scelta! Per quanto riguarda le dichiarazioni di Marika su una mia presunta gelosia nei suoi confronti …non so di che male soffra, ma a differenza sua io sono una persona completa che non si finge amica per fregarti il ragazzo!

Chi secondo te é lì per la sedia rossa e non per lo scopo della trasmissione ovvero trovare l’anima gemella?

Siamo sinceri e onesti nella maggioranza dei casi, si punta più ad una visibilità. Ne da dimostrazione che le scelte reali si contano in un palmo di mano. Il più delle volte si bruciano delle storie, solo perché uno dei due tiene di più alla seggiola rossa, un peccato perché provare dei sentimenti veri ci fa sentire vivi. Penso che sono tutti lì per la sedia rossa, nessuno escluso.

Che ricordi hai degli opinionisti ( Gianni e Tina)? Chi preferisci tra i due?

Gli opinionisti per me sono ausilio e supporto, ma solo per chi è sincero nei confronti loro e della platea! Scegliere è pressapoco impossibile, ritengo siano persone con una spiccata intelligenza, due figure che si compensano. La chiave di volta ??? E’ saperli ascoltare!

Che esperienza é stata per te ? Lo rifaresti ?

Vorrei fare una richiesta a Maria. Nel caso decidesse d’invitarmi nuovamente, stavolta voglio realizzare il mio sogno ma solo con la sua bacchetta magica: un cavaliere perfetto, la scelta nel minor tempo possibile e tanti tanti petali blu.

C’è qualche cavaliere che ti interessa adesso a Uomini e Donne?

Come ho detto qualche giorno fa ho una simpatia molto particolare, e devo dire che ultimamente è una costante dei miei pensieri.

