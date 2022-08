bomba-uomini-e-donne:-la-famosa-dama-over-diventa-opinionista.-chi-viene-fatta-fuori,-fan-sotto-choc

L’amato programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, sta per tornare. Precisamente la messa in onda è fissata per la metà di settembre, o lunedì 12 o il 19. Tante saranno le novità della nuova edizione. Tra gli opinionisti avremo sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ma, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe esserci una new entry: Ida Platano, la famosa dama del trono over, volto ormai storico del programma. Ecco tutti i dettagli.

Ida Platano è la parrucchiera bresciana che da anni fa parte del trono over di Uomini e Donne. Lì, anni fa, ha trovato l’amore nel cavaliere Riccardo Guarnieri. La loro storia è sempre stata molto altalenante. Abbiamo assistito più volte a rotture e a ritorni di fiamma. I due, nel 2018, parteciparono anche a Temptation Island e, sebbene nel falò di confronto sembrava uscissero separati, riuscirono a superare tutte le incomprensioni e ad uscirne più uniti.

In seguito, però, il loro rapporto ha continuato ad essere altalenante sino alla rottura. Anche nello studio di Uomini e Donne hanno continuato a litigare fino a che, poi, le loro strade si sono divise e ognuno ha iniziato a frequentare una nuova persona. Pochi mesi fa, però, Ida ha confessato che il suo amore per Riccardo è ancora immenso, nonostante tutto, nonostante lui abbia altre storie. Dunque, a quanto pare, siccome non è pronta per una nuova relazione, Maria avrebbe scelto per lei un nuovo ruolo.

Stando a quanto rivelato da Mondotv24, nella nuova stagione di Uomini e donne, Ida Platano potrebbe avere il ruolo di una sorta di ”opinionista in campo”. Ruolo che, indirettamente ha quasi sempre ricoperto siccome Maria De Filippi le ha sempre lasciato molto spazio all’interno del programma, in particolare nell’ultimo anno. Spesso, infatti, è stata interpellata nelle vicende di altri protagonisti del dating show e ha anche innescato dinamiche accattivanti.

Non è escluso, però, che la dama possa continuare comunque il suo percorso sentimentale sulle poltrone rosse al fine di trovare un nuovo amore e dimenticare definitivamente Riccardo. Dunque, potrebbe svolgere sia il ruolo di opinionista che di tronista/corteggiatrice. Non ci resta che attendere nuove rivelazioni per scoprire cosa ci riserva la nuova stagione di Uomini e donne.

Bomba Uomini e Donne: La famosa Dama over diventa opinionista. Chi viene fatta fuori, fan sotto choc scritto su Più Donna da Imma Bartolo.