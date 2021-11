bomba-uomini-e-donne,-la-famosissima-ex-dama-over-pronta-per-la-versione-vip.-“gemma-super-invidiosa”

Eccoci con una nuova intervista a Maria Tona, l’ex dama over di Uomini e Donne che ci rivela il dietro le quinte del programma più famoso di Canale 5. Ecco cosa ci ha raccontato

Maria, partiamo da un argomento caldo, Biagio e gli scontrini. Tu che lo conosci, vuoi dirci la verità?

Io non ti parlo di scontrini ma ti dico altro. Già la prima volta che siamo usciti a cena insieme lui mi ha proposto di andare in un ristorante particolare. A me non piace scendere a compromessi, e ti dico che io ho pagato sempre a Uomini e Donne. Questo atteggiamento di Biagio non mi piaceva. Lì c’era un suo amico ma in realtà era palese che fosse un suo cliente. Sicuramente ha portato tutte nello stesso ristorante. Avrà portato lì anche Gemma e Sabina. Era chiaramente un posto in cui lui non pagava. Sono rimasta senza parole per quello che è successo in puntata. Mi dispiace di non essere in questa edizione, ma posso testimoniare. Gemma va a braccetto con Biagio, perché sono due bugiardi.

Come mai si deve giustificare anche Isabella? Perché è sotto attacco anche da parte di Gianni Sperti?

E’ normale che qualsiasi persona che stia contro Gemma si attira gli opinionisti contro. Isabella se la sta cavando molto bene.

Cosa vorresti dire a Biagio?

Ripeterei la parole che gli dicevo l’altro anno: bugiardo, bugiardo, bugiardo.

Perché fa la vittima secondo te?

Lui deve creare delle situazione che gli consentano di andare al centro studio. Lo ha sempre fatto. Inventava di tutto per stare al centro dell’attenzione. Faceva anche video. Per me è stato anche fonte di ispirazione in alcuni momenti, perché anche a me piaceva essere sotto i riflettori. Per questo, se il problema con gli scontrini nei ristoranti lo pone al centro, va bene così. L’importante è che non metta in mezzo noi donne che non ci siamo più nel programma.

Perché anche Armando è contro Isabella?

Armando vuole stare al centro di tutte le discussioni, gli piace. Lui attacca le persone dall’altro lato. Lo scorso anno gli dicevano: ‘Ma che sei diventato il quarto opinionista’?.

Forse è in arrivo la versione Vip di Uomini e Donne, parteciperesti?

Certo, io nella vita mi sono sempre sentita una Very Important Person.

Sei più dalla parte di Gemma o di Isabella?

Di Isabella. Gemma è una donna che, anche se trovo in alcuni aspetti simpatica, non è limpida. Anche lei trova delle situazioni per poter continuare ad essere la “star” del programma. Isabella sicuramente sembra più autentica.

Ritorneresti?

Per un attimo ho avuto una simpatia per Marcello. Però non ho fatto nessun passo in quella direzione, perché non vorrei deludere le persone con una storia che non prende piede. Ho un po’ di paure. Marcello mi piace, sia fisicamente che nel suo modo di ragionare. Nel complesso è una persona con la quale io sarei uscita volentieri.

Secondo te ha fatto bene Ida a lasciarlo?

Qui apriamo l’argomento Ida. Io non riesco a capire. Mi sembra una donna noiosa per alcuni aspetti, alla fine le dinamiche si ripetono sempre.

Perché in una settimana sembra che trovino l’amore e la settimana successiva si sono già lasciati?

Se l’amore va in porto è normale che bisogna abbandonare il programma, e a molte persone questo non va bene.

Ci sono persone che sono li da diversi anni, come mai?

Questo è il tema che fa discutere di più il pubblico di Uomini e Donne. In molti se lo domandano. E’ normale pensare negativo. E’ più importante apparire o premiare l’amore? Il bivio è quello.

Hai novità?

Mi trovi in una giornata che mi ha visto in uno studio di registrazione a registrare un brano che è stato scritto per me. Ce ne saranno di belle.

E’ vero che un cantante ti ha dedicato una canzone?

In realtà un paio di canzoni, ma una in particolare è diventata una canzone di grande successo che è Gino e l’alfetta di Daniele Silvestri.

