bomba-uomini-e-donne:-la-vecchia-dama-tanto-amata-torna-come-opinionista.-ecco-chi-va-via-e-chi-torna,-fan-in-delirio

Il 13 e il 14 novembre sono state effettuate nuove registrazioni di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato dalle talpine presenti in studio, pare ci siano stati diversi colpi di scena degni di nota. Il primo ha riguardato l’assenza di Gemma causa covid. In secondo luogo, poi, una famosa ex tronista del programma è tornata in studio come ospite. Al trono classico, invece, ci sono stati baci appassionati e fughe dallo studio. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Spoiler registrazione 13 novembre

Le anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute sabato 13 e domenica 14 novembre rivelano che Gemma non era presente in quanto ha contratto il covid. La donna si è collegata attraverso webcam in quanto pare stia abbastanza bene. Nel corso della giornata di sabato si è molto parlato di Ida Platano. La donna ha avuto un nuovo confronto con Diego, tuttavia, le cose pare abbiano preso una brutta piega in quanto la dama ha deciso di chiudere definitivamente.

Malgrado i tentativi del cavaliere di riconquistare la donna, sta di fatto che le ha portato anche dei cannoli per addolcirla, lei non ha voluto sentire ragioni. Al momento del ballo, la Platano ha preferito, addirittura, ballare con Armando Incarnato. In studio, poi, è arrivata una vecchia conoscenza del programma, ovvero, Teresanna Pugliese. La donna è stata per tutta la durata delle riprese ed è intervenuta di tanto in tanto per commentare le dinamiche tanto da far pensare che Maria la voglia di nuovo a Uomini e Donne come opinionista come fece per Karina Cascella.

Cosa è accaduto il 14 novembre a Uomini e Donne

Andrea Nicole, invece, è uscita sia con Ciprian sia con Alessandro e con entrambi ci sono stati baci appassionati. Roberta, invece, è uscita con Samuele, ma tra loro non c’è stato alcun bacio. Il corteggiatore, infatti, in studio ha avuto uno sfogo ed è andato via. Luca, invece, ha preferito non presentarsi affatto. Nella registrazione del 14 novembre di Uomini e Donne, invece, si è partiti da Biagio. Quest’ultimo sta conoscendo una nuova dama di nome Bernarda e le cose sembrano essere piuttosto distese.

Per Diego, invece, è arrivata una nuova dama, ma lui ha deciso di non tenerla in quanto si è detto innamorato di Ida Platano. Al centro di aspre polemiche, poi, c’è stata ancora una volta Isabella Ricci. La donna ha avuto un aspro diverbio con Marika. Nel corso della puntata di Uomini e Donne, poi, si è festeggiato anche il compleanno di Tina Cipollari

