bomba-uomini-e-donne,-le-due-famose-dame-al-veleno-contro-la-de-filippi-“siamo-state-aggredite.-cosa-succede-la-dentro”

La produzione di Uomini e Donne è stata accusata di non fare nulla per evitare che le donne in studio vengano offese in malo modo. A lanciare questa accusa è stata Veronica Ursida in un primo momento e Isabella Ricci qualche giorno dopo. Viviamo in un’epoca particolare: stiamo lottando moltissimo per i diritti dei più deboli, ma sembra che stiamo dimenticando la donna nella società. Sempre più notizie di femminicidi, sempre più stupri, molestie, nei confronti di colei che viene considerata più debole soltanto perché ha il potere di donare la vita e per farlo deve affrontare una gravidanza.

La violenza nei confronti della donna non è esclusivamente fisica, ma anche verbale. E troppo spesso alcuni cavalieri di Uomini e Donne accusano le dame con argomentazioni estremamente sessiste e maschiliste. Nel trono over sembra sempre che una donna debba giustificarsi, se decide di uscire con due uomini o se si concede a un cavaliere dopo poco tempo. I maschi, dal loro canto, utilizzano queste informazioni per avere potere sulla persona con cui si stanno frequentando. Tantissime volte abbiamo visto in centro studio discussioni riguardanti quello che era o meno accaduto in camera da letto.

Abbiamo visto gli uomini vantarsi di baci o di scambi di effusione, e donne negarlo quasi ad avere il terrore di essere giudicate. Quello che traspare è uno studio dove vince il maschilismo. Soprattutto, nessuno interviene a fermare i vaneggiamenti di questi cavalieri che si sentono in diritto di offendere e accusare in questo modo il sesso opposto. Abbiamo visto Maria De Filippi prestare sempre attenzione all’evoluzione di Uomini e Donne in relazione alla società. La presentatrice è stata la prima a voler promuovere un trono omosessuale, mentre l’ultimo anno abbiamo assistito a quello transgender.

Di sicuro la moglie di Maurizio Costanzo non può avere alcun potere sui pensieri antichi e maschilisti degli uomini presenti in studio. Impossibile selezionarli in base a questo: loro sono il riflesso di una società, la stessa società che uccide le donne quando hanno il coraggio di lasciarli, la stessa società che stupra le donne quando indossano una gonna troppo corta. Uomini e Donne rappresenta proprio questa società malata che dovremmo impegnarci a combattere. E le sue vittime sono le dame del trono over, che spesso sono state accusate e attaccate al punto di non avere neanche il modo per difendersi.

Come Veronica Ursida, che ha lamentato moltissimo il disagio provato a Uomini e Donne: “Io sono attiva contro la violenza sulle donne, ma violenza non è solo mettere le mani addosso: anche le aggressioni verbali sono fuori luogo”. A distanza di qualche giorno ne ha parlato anche Isabella Ricci, che aveva attratto su di se le polemiche di Armando Incarnato e di Biagio Di Maro (che finalmente non è più presente in parterre): “Ci sono almeno tre persone aggressive che parlano sopra gli altri. Non faccio nomi, tanto si sa a chi mi riferisco”. Va bene fare hype, ma a volte attacchi del genere potrebbero essere fermati dalla produzione. Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Bomba Uomini e Donne, Le due famose dame al veleno contro la De Filippi “Siamo state aggredite. Cosa succede la dentro” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.