bomba-uomini-e-donne,-l’ex-cavaliere-confessa:-“ecco-come-ci-puniscono-dietro-le-quinte.-e’-un-supplizio”-retroscena-choc

Ieri sera in una diretta su Instangram si sono rincontrati quattro ex volti di Uomini e Donne. Simone Bolognesi il cavaliere di Uomini e Donne che ha lasciato il programma qualche tempo fa si è interfacciato con Germano ( l’ex di Valentina Autiero) , Sara ( la dama che si è dichiarata ad Armando salvo poi uscire dal programma con Alessio) e Moreno, il giovane corteggiatore di Jessica che alla fine diventò cavaliere del trono over, sosia di Stefano de Martino. I quattro hanno spaziato su diversi argomenti, imitando Fralof e facendosi domande a vicenda, rivelando anche retroscena sulla trasmissione che in pochi conoscono.

Sara ha raccontato di come sia finita subito con Alessio, la sera dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne. Le cose tra di loro sono finite addirittura in malo modo visto che lui le avrebbe dato della poco di buono appena usciti insieme dal programma e solo per un vecchio messaggio di un amico ricevuto ancor prima di conoscerlo. Una scusa insomma, a suo dire per uscire bene dalla trasmissione, anche dopo le dichiarazioni che aveva fatto Deianira su di lui e la sua partecipazione a chat di conoscenze.

Simone ha invece spiegato che negli ultimi tempi doveva entrare sempre dopo l’inizio della trasmissione, restando molto tempo dietro le quinte forse come “punizione” ad alcuni suoi comportamenti, ( almeno così gli aveva detto lo stesso Alessio di Sara). Simone ha infatti confessato che ad alcuni è data la possibilità di sedersi subito, altri devono restare dietro le quinte anche per molto tempo. Una specie di punizione preludio all’addio a quanto pare. Ad un certo punto, infatti, il cavaliere non sarebbe più stato richiamato dalla redazione per continuare il suo percorso. Germano invece ha rivelato di aver agito con troppa fretta nel decidere di dare l’esclusiva a Valentina e che se potesse tornare indietro si guarderebbe intorno prima di scegliere.

I due non si sentono più ma lui prova molta stima nei confronti della ex anche se ha rivelato che alla dama non stava simpatica quasi nessuna nel parterre femminile tranne Roberta e forse proprio Sara. Non è tutto, In particolare Germano si è fatto scappare che Moreno avrebbe avuto un flirt con una delle corteggiatrici del trono classico di Uomini e Donne, allora presenti in studio. Stiamo quindi parlando delle corteggiatrici o di Gianluca o di Davide Donadei. In particolare la corteggiatrice sarebbe stata una sosia di una attrice famosa, e quindi resta da pensare o a Lucrezia o a Camilla. Moreno ha però puntualizzato che la ragazza è bella ma non balla, insomma nulla di fatto tra i due una volta usciti dal programma

A questo punto si svela anche il perchè dell’uscita di Moreno da Uomini e Donne, probabilmente la fine della storia con Veronica ( la dama che si frequentava anche con Nicola Vivarelli) è coincisa con l’incontro con la corteggiatrice e i due sono stati allontanati dal programma? Ciò spinge a pensare che si tratti proprio di Camilla che durante il suo corteggiamento a Gianluca ha deciso di abbandonare ( o sarà stata spinta a farlo?).

Insomma a quanto pare tutti e quattro non sono stati più richiamati dalla redazione di Uomini e Donne, nonostante fossero disponibili a tornare in studio. La motivazione? Secondo Simone solo due personaggi nel programma sono fissi e non sono li per trovare l’amore ma solo per “fare scena” e sarebbero Armando e Gemma. Il resto cambia e gira e nessuno resta per moltissimo tempo tranne se non riesce a bucare lo schermo come per esempio ha fatto “Sirius” tanto da essere riuscito a tornare nonostante la prolungata assenza

A quanto pare infatti chi salta più di una registrazione è fatto automaticamente fuori. I quattro si sono sbilanciati anche su Riccardo e Roberta, la coppia controversa uscita da poco insieme da Uomini e Donne. Secondo Germano e Moreno tra i due sarebbe solo una montatura, tesi concordata anche con Simone che pensa che la cosa sia studiata per partecipare ( di nuovo nel caso di Riccardo) a Temptation Island. Insomma secondo i quattro ragazzi, la coppia Riccardo Roberta sarà presente nel prossimo reality e ciò confermerebbe la finzione della loro storia. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

