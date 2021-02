bomba-uomini-e-donne,-l’ex-cavaliere-confessa:-“gemma-mi-ha-distrutto-economicamente.-ecco-cosa-mi-ha-chiesto-per-farmi-restare-in-tv”-fan-sotto-choc

“Gemma Galgani mi ha distrutto”: l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Rocco Fredella, dopo aver lasciato la trasmissione, confessa tutto. Gemma Galgani continua a cercare il principe azzurro tra i cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne spezzando, tuttavia, il cuore a chi ha tentato in tutti i modi di conquistare il suo cuore. E’ il caso di Rocco Fredella che, dopo aver avuto una frequentazione con Gemma, ha deciso di lasciare definitivamente la trasmissione di Maria De Filippi. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Rocco, ha così raccontato i motivi che l’hanno spinto a prendere tale decisione spiegando di essere stato distrutto dalla Galgani.

Gemma Galgani attaccata da Rocco Fredella: “mi ha distrutto”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Rocco Fredella si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Sono in un periodo di forti difficoltà economiche. Ho perso il lavoro di recente e le serate che ho fatto in discoteca e gli eventi a cui sono stato invitato di certo non bastano per vivere. In questo ultimo periodo mi è incominciata a mancare la terra sotto i piedi, sono stato molto male, mi sono sfogato in un pianto liberatorio la scorsa settimana e poi ho deciso di rialzarmi“.

Rocco, poi, punta il dito contro Gemma: “Io sono una persona mentre lei è un personaggio. […] Ho capito che lei voleva solo fare dello spettacolo, cosa che per un po’ anche io ho fatto venendo a compromessi con lei, solo per stare al suo gioco e vedere dove voleva arrivare. In realtà il primissimo sentore di non appartenere più al parterre di ‘Uomini e Donne’ l’ho avuto quando è arrivato Stefano Pastore e lei si è innamorata di lui in una manciata di minuti. Cosa che mi ha confermato per l’ennesima volta che a Gemma di me non è mai importato nulla. Le servivo per stare al centro dello studio, mi ha usato. Penso che lei abbia fatto leva su di me distruggendomi ed elevandosi a donna di classe, negando così tutto l’amore che stavo provando, ma che non ho fatto in tempo a dimostrarle”.

Gemma Galgani: “Viene sfruttata…” la rivelazione di Maurizio Costanzo

Insomma secondo Rocco Gemma sfrutterebbe i cavalieri per stare al centro dell’attenzione, non è dello stesso avviso però Maurizio Costanzo. Come sappiamo la partecipazione di Gemma a Uomini e Donne risale a diversi anni addietro. Ma nella rubrica che tiene Maurizio Costanze, sulle pagine del giornale Nuovo, ha risposto ad una domanda, ovvero se Gemma fosse in cerca di notorietà, o realmente in cerca d’amore. La risposta data da Maurizio Costanzo ha un po’ spiazzato, probabilmente i suoi lettori, le parole utilizzate sono state le seguenti: “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo solo per un briciolo di fama…l’unico consiglio é di cercare tra uomini della sua etá e di non cedere alle lusinghe di giovanotti…quelli si che, forse, sfruttano la notorietá della Galgani per far parlare di loro”

Insomma Costanzo ha velatamente criticato anche la redazione di Uomini e Donne perchè propone a Gemma anche uomini molto giovani e palesemente falsi. Ultimo clamoroso caso Sirius, alias Nicola Vivarelli, che aveva solo 25 anni, 45 in meno a Gemma. Insomma a quanto pare sottostando alle regole degli ascolti non si tutela una donna che spesso si fa ingannare da uomini che poi infine la sfruttano per notorietà. Stessa cosa probabilmente è accaduta con l’ultimo flirt Maurizio. Ma è davvero così o succede il contrario? Chi usa chi?

“Lo spirito di Gemma è sempre molto vivo ed allegro, ed in tanti lo confondono con voglia di farsi notare e mettersi in mostra”. Continua Costanzo, dicendo che secondo lui è in cerca veramente dell’amore, e che non ci vede nulla si male, nel suo modo di comportarsi. Anzi sul finire della rubrica, Maurizio Costanzo gli fa anche i suoi migliori auguri di riuscire trovare quello che realmente cerca, ovvero l’amore, che può arrivare a tutte le età e nei modi più disparati magari anche a Uomini e Donne. E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con le parole di Maurizio Costanzo o credete a Rocco? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra.

