Bomba Uomini e Donne, L’ex Dama più amata di tutte sul primo trono classico over. Ecco le sue parole

Uomini e Donne è ricominciato da una settimana appena e i telespettatori stanno esprimendo via social il desiderio di rivedere una dama che non è più presente in parterre, Carlotta Savorelli. La prima settimana del dating show di Maria De Filippi è andata alla grande. Per lo più, si è concentrata sulla rivalità che è nata tra le due dame più grandi presenti in studio: Gemma Gagani e Isabella Ricci. Tutti sono più in forma che mai ma soprattutto agguerriti. Le discussioni sono già all’ordine del giorno, così come siamo abituati, e la presentatrice diventa solo una spettatrice di giocatori che hanno ormai imparato le regole del gioco.

A infiammare gli animi, ovviamente, ci pensano Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due opinionisti che non mancano mai di dire la loro opinione senza mezzi termini. La novità più grande a Uomini e Donne è la presenza di una tronista che è nata uomo, per poi diventare donna solo in seguito a un percorso ormonale e chirurgico. Una presenza che ha fatto discutere molto il pubblico italiano ma ancor più i corteggiatori in studio, che non si aspettavano una cosa del genere. Ma siamo fiduciosi del fatto che qualcuno andrà oltre i pregiudizi e si lascerà andare a una storia d’amore con quella che sicuramente è una bella donna.

Tornando a noi, i telespettatori di Uomini e Donne, per essendo soddisfatti di come sia partito lo show, rivorrebbero indietro una dama cui si sono molto affezionati. Si tratta di Carlotta Savorelli, che in Italia è conosciuta anche come speaker. La ex dama ha preso parte al dating show solo per quattro mesi, ma non è mai stata dimenticata. Come si può vedere dai suoi canali social, che sono seguitissimi. E lei utilizza la sua influenza per sensibilizzare i follower sulla psoriasi di cui è affetta: una malattia infiammatoria cronica della pelle caratterizzata dalla comparsa di lesioni cutanee ben circoscritte (placche), eritematose (rossastre) e ricoperte da squame grigio-argentee.

Carlotta Savorelli si impegna a dire ai suoi follower, soprattutti a quelli affetti dalla stessa malattia, che si può vivere conquist’ultima accettandola e non mancando mai di curarla. Riguardo i mesi passati a Uomini e Donne, li ricorda con molto affetto. “Sono stata in trasmissione 4 mesi in tutto, due mesi agli inizi del 2020 ed altri due verso la fine dello stesso anno. Sono fuori dal programma da molto ormai, più della mia permanenza”. Nonostante questo, i telespettatori non l’hanno mai dimenticata, richiedendo a gran voce un suo ritorno tramite i social.

“Continuo a ricevere quotidianamente centinaia e centinaia di messaggi da parte degli utenti i quali mi chiedono di tornare in trasmissione. Addirittura c’è chi mi chiede di diventare la nuova tronista degli over! Dovresti fare la tronista over, mi scrivono”- ha dichiarato la dama nel corso di una passata intervista per Meteoweek. “Eri decisamente la migliore nel programma della De Filippi! Ti stimo parecchio”- le ha scritto un utente. “E’ stata una esperienza bellissima. Sono onestamente dispiaciuta che sia terminata dopo appena un paio di mesi, ma ogni cosa ha un inizio e una fine! Mi mancano un sacco anche i make up di Ambra”.

Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Uomini e Donne, L’ex Dama più amata di tutte sul primo trono classico over. Ecco le sue parole proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.