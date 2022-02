Bomba Uomini e Donne, L’ex Dama smaschera tutto: “Ecco come la redazione decide le strategie e perché sono stata fatta fuori”

Oggi con noi abbiamo Marika la dama, protagonista del trono over che recentemente ha lasciato Uomini e Donne insieme a Diego dopo un percorso alquanto travagliato con Armando. Vediamo cosa ci svela.

Ciao Marika, tu perché hai partecipato a Uomini e Donne?

Io ho partecipato per fare un’esperienza televisiva, il primo obiettivo è sempre stato questo. Seguivo anche il programma da piccola e mi è sempre piaciuto. Poi sono anche single da 5 anni, quindi ho pensato di poter essere tra le fortunate a trovare l’anima gemella. Ma dal primo momento sapevo che non sarebbe stato semplice, essendo appunto un contesto televisivo.

Quali sono state le difficoltà?

Inizialmente la conoscenza con una persona che è già lì da anni e che ha una personalità particolare. Mi sono relazionata con persone che non erano adatte a me. Oggi però mi sto relazionando con un uomo, siamo quasi una coppia. Ci frequentiamo da due mesi.

Sei arrivata a Uomini e Donne per qualcuno in particolare?

Io non sono scesa per nessuno a Uomini e Donne, ero lì nel parterre femminile.

Come è iniziata la conoscenza con Armando?

Ci hanno messo di fronte. La relazione studia anche le sedute in base ai gusti e sapevano che potevamo essere il tipo l’uno dell’altro. Ci siamo guardati e abbiamo ballato. Il primo passo lo ha fatto lui, mi ha subito invitata a cena. Io ho accettato perché mi piaceva molto fisicamente.

Com’è Armando al di fuori delle telecamere?

Nella prima fase della conoscenza ho conosciuto un uomo diverso da quello che vedete a casa, era molto dolce. Resto convinta del fatto di piacergli molto. Si può dire che sono anche durata molto rispetto ad altre che hanno avuto a che fare con lui. Poi c’è stata la mia uscita con Marcello che lui non ha mai digerito. Marcello non mi interessava fisicamente, ma c’era un’attrazione mentale. Lui mandò a Jessica le rose in camerino e il bacio perugina, cosa che non aveva mai fatto per una donna, quindi dovevo muovermi anche io. Così ho deciso di rimettermi in gioco. Ma ci guardavamo sempre e io ero convinta di piacergli ancora.

Ti sei chiesta perché non sei stata creduta, anche dagli opinionisti?

Rivedendomi non mi piacevo neanche io perché in effetti a volte sembravo un po’ costruita. Ma in realtà era una forma di difesa perché lì ero in un’arena, dove ovunque ci sono degli orsi pronti a sbranarti. Io mi sforzavo di sembrare forte per difendermi, e questo mi faceva sembrare costruita. Io ero carina e intelligente, rispondevo a tono, e per questo non sono piaciuta agli opinionisti. Ma devo dire che non mi interessava piacere a loro, solo agli uomini con cui mi relazionavo.

Qual’è stato il momento più emozionante del tuo percorso?

Sicuramente la prima puntata, ero emozionatissima.

Perché è finita con Armando?

Lui fa finire le sue frequentazioni perché non si può fidanzare. Noi siamo andati oltre in un mese e mezzo di conoscenza, ma è ugualmente finita. Io gliel’ho servita su un piatto d’argento. Ha dovuto chiuderla anche perché io avevo chiesto l’esclusiva, e lì ha capito che dovevo chiuderla.

Poi è iniziata la storia con Diego, che ti ha fatto provare?

Lui non è sceso per me, anzi all’inizio era molto affiatato con Jessica e io pensavo uscissero insieme. Finché la redazione non mi ha detto che lui aveva chiesto il mio numero. Io prima di accettare ho voluto capire la situazione. Ma la loro storia non è stata affrontata in centro studio e il 23 dicembre ho accettato il numero. C’è stato subito molto feeling e mi ha spiegato subito le motivazioni, dicendomi che con Jessica non era scoppiata la scintilla. Lui è molto dolce e premuroso, un signore. E’ stato molto paziente perché io non volevo correre.

Gli hai subito creduto?

Io mi sono messa in gioco, ero lì per quello. Non è che con Jessica aveva avuto questa grande storia d’amore.

Ma la vostra storia in centro studio è stata giudicata finta. Come mai?

Abbiamo passato dei giorni insieme a Roma e abbiamo deciso di raccontarli. Questo ha dato molto fastidio a Jessica, che era stata anche lei a casa sua. Da lì è nata la polemica. Poi si è intromesso Armando, che non credeva che io fossi andata in albergo, era convinto fossi andata subito a casa sua. Probabilmente quella è stata una reazione di gelosia. Poi hanno litigato anche loro due.

Alcuni personaggi sono più agevolati rispetto ad altri?

Come in tutte le famiglie ci sono figli di serie A e di serie B. Però si sono sempre comportati tutti bene con me nella famiglia di Uomini e Donne quindi non posso parlare male di nessuno.

Perché non vi hanno più chiamati?

Questa domanda dovresti farla alla redazione non a me. Io ho chiamato per chiedere come mai non fossimo più stato invitati né io né Diego. Noi avevamo deciso di uscire da Uomini e Donne e farlo come tutti gli altri. Penso anche che me lo dovevano, dopo sei mesi passati lì. La referente mi ha detto che dovevano dare spazio anche ad altri di frequentarsi. Ma non quadra, perché io stavo ancora frequentando qualcuno. Da quella telefonata io non ho più chiamato la redazione. E’ stato Diego a chiamare una delle referenti, che gli ha risposto in modo molto freddo che forse ci avrebbero invitato più in la. Hanno anche ipotizzato che noi fossimo una coppia finta, illazioni che non mi sono piaciute. 5 giorni dopo riceviamo una chiamata in cui ci invitano a fare l’uscita.

Arriviamo, ci fanno fare il tampone, eravamo emozionati per l’ultima puntata con i petali. Diego aveva portato i fiori per Maria De Filippi e per me. Arriva il ragazzo della redazione che ci fa uscire dal camerino, riceve una telefonata e ci fa tornare dentro, dicendo che c’era stato un problema e dovevamo tornare dentro. Questo è successo alle 13. Siamo stati lì fino alle 18, senza notizie e senza neanche qualcuno che ci chiedesse se volevamo un po’ d’acqua o un caffè. Alle 18:30 arriva Rudy Zerbi in camerino e ci dice che Maria ha voluto chiudere la trasmissione prima.

Io lì sono andata un po’ in escandescenza. Era la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Rudy non mi ha saputo rispondere, oppure non ha voluto rispondere, alle mie domande sul comportamento che era stato tenuto nei nostri confronti a partire dalla prima telefonata. Da quel momento non abbiamo più saputo nulla. Hanno invitato altre coppie dopo quel momento, ignorandoci completamente. Ho pensato potesse essere colpa mia, del mio comportamento in centro studio, di essere andata a toccare qualcuno che non dovevo toccare. Ma almeno avrebbero dovuto farci una telefonata , con educazione, per darci qualche spiegazione. Detto questo mi sento comunque di ringraziare la redazione per aver conosciuto Diego e per aver fatto una bella esperienza. Ma a pensarci sono comunque amareggiata e delusa per il modo in cui mi hanno trattata. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità, ma che avevo trovato un compagno con cui uscire mano nella mano. Ormai è andata così, l’importante è che io e lui siamo felici insieme.

