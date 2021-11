bomba-uomini-e-donne,-l’ex-dama-svela-il-retroscena-choc:-“la-redazione-studia-tutto-in-anticipo.-ecco-cosa-succede-davvero”

Oggi ospitiamo una bellissima coppia uscita insieme dal programma di Uomini e Donne: Caterina e Biagio. Nelle ultime puntate i due sono tornati ad U&D con un momento molto emozionante e una bellissima dichiarazione.

Tutto bene?

Benissimo. Stiamo rientrando da un weekend con la piccola Sophie.

Biagio com’è nata la tua partecipazione a Uomini e Donne?

Tanti anni fa ho chiamato ma non andò perché avevo troppo lavoro. Poi arrivò la telefonata di Lucia tre anni fa. Mi ha incuriosito subito Caterina perché era l’unica composta, rispondeva a modo, molto educata, oltre a essere una bella donna. Ho iniziato subito a ballare con lei. E’ nato tutto con un gioco di sguardi, siamo andati avanti per qualche puntata, finché ci siamo innamorati.

Caterina, cosa pensavi quando ti sentivi osservata da Biagio?

Io mi trovavo lì dalla prima puntata di Uomini e Donne, il 28 di agosto del 2018. Lui è arrivato a fine ottobre. Io avevo già avuto dei trascorsi un po’ negativi con altri cavalieri. Ero un po’ diffidente. Quando Biagio mi ha chiesto di ballare lo trovai molto simpatico. Il suo parlare napoletano mi aveva fatto ridere. Mi ha colpito la sua vita disastrosa e il suo restare solare nonostante tutto. Poi ho dato il consenso per il numero prima ancora che lui lo chiedesse.

Interviene Biagio con un aneddoto. “Quando sono rientrato a casa e mi hanno dato l’ok per chiamarla, dovevo andare a ballare con gli amici. La chiamai alle 8 di sera e la telefonata finì alle 4 del mattino. Non andai più da nessuna parte. Dopo due mesi di frequentazione a Uomini e Donne siamo usciti insieme. A natale 2018 lui è venuto a casa mia in Calabria. Ha conosciuto la mia mamma e i miei tre fratelli, che sono rimasti subito molto contenti. Io ho trascorso il Capodanno con la piccola Sophie a Pescasseroli. Dopo l’epifania quindi abbiamo lasciato il dating show.

Biagio ti ha fatto una bellissima dichiarazione e ti ha dato questo anello meraviglioso di cui tutti parlate. Qual è stata la tua emozione nel ritrovarti a Uomini e Donne con una sorpresa così bella?

Tu aspetti dietro la passerella e l’attesa è lunghissima. Ma quando ci hanno chiamati ad entrare ero emozionatissima e il tempo è volato. E’ stato come rivivere tutti i momenti. Rivedere Maria dopo tre anni poi è stato meraviglioso. Mi sono resa conto anche che la redazione e la stessa De Filippi ci vogliono molto bene. Noi lasciammo il programma con la promessa di matrimonio, ma non abbiamo mai coronato questo sogno. Alla fine abbiamo pensato che non ci fosse bisogno. Ma lui ha voluto riconfermare il nostro amore con questo gesto.

Voi siete l’esempio del programma, rappresentate l’amore. Perché ci sono persone che sono lì da tanti anni senza andare mai via?

Caterina: Hanno bisogno di lavorare e di visibilità. Se hai davvero voglia di innamorarti a Uomini e Donne lo trovi. C’è una redazione dietro che studia tutto di te. Le persone che mettono nel parterre non sono lì per caso. Una compatibilità ci deve essere. Bisogna solo scegliere.

Biagio: alcuni personaggi sono lì per visibilità. Ma soprattutto penso una cosa: se ti piace una persona devi conoscerla fuori, non all’interno del programma. Lì dentro ci sono tante regole, la vedi poco, si possono fraintendere molte cose. Io consiglio, se piace una dama o un cavaliere, di viverla fuori.

Caterina, perché hai dato le rose ad alcune donne del parterre?

Io mi sono affezionata molto a Gemma e Ida durante il mio percorso. Posso capire che Gemma può apparire antipatica, ma non è così. Lei crede davvero nell’amore e sono sempre arrivati dei cavalieri che la usano solo per visibilità. Come Costabile, anche lui l’ha presa in giro. L’ha lasciata e adesso vuole una donna più giovane. Darle la rosa è stato come augurarle la mia stessa fortuna. Anche a Ida si sono avvicinati uomini che non l’hanno meritata. Lei è una donna dolcissima. Poi ho dato la rosa anche a Pinuccia e Isabella. Le ritengo entrambe molto vere.

Perché Gemma è sotto accusa?

Basta una parola a volte. Anche io sono stata sotto il ciclone di Tina e Gianni. Poi gli ho dimostrato che ero vera innamorandomi e uscendo da Uomini e Donne. Ma davo la colpa a me stessa per gli attacchi ricevuti perché non ero riuscita a farmi conoscere. Infatti prima di incontrare Biagio io volevo abbandonare lo show. In primis perché c’erano dei cavalieri che a me non piacevano, ma anche perché quando tornavo a casa erano tutti dispiaciuti di quanto venivo attaccata. Ora che siamo tornati entrambi gli opinionisti ci hanno guardati con il sorriso e si sono complimentati con noi.

Biagio: io credo che noi siamo l’unica coppia che è nata in quel programma, per questo si sono emozionati tutti quando siamo tornati in studio, anche Tina e Gianni. Noi non abbiamo mai litigato e fatto quelle esagerate discussioni in centro studio. Ci siamo scelti con semplicità.

Avete coltivato delle amicizie all’interno di Uomini e Donne che sono durate anche fuori?

Sono state tutte conoscenze. Abbiamo legato molto con Pamela.

Quale coppia vi ha deluso di più?

All’epoca mi deluse Stefano perché si è comportato male nei confronti di Pamela.

In che location ci saranno le nozze?

Noi stiamo facendo organizzare tutto da una wedding planner. La cerimonia si terrà sul mare in Abruzzo. Ci saranno anche persone che vengono da Uomini e Donne.

Seguite ancora Uomini e Donne? Vi piaceva più prima o più adesso?

A me piace adesso, ma sarebbe ancora meglio con i cavalieri e le dame di allora.

Un personaggio che è lì e sta prendendo in giro tutti?

Biagio. Ho dato la rosa anche a Sara perché credo che lei è veramente innamorata dell’amore e ha preso delle batoste da questo Biagio che l’ha presa solo in giro. Io le donne non le vedo false.

Considerazioni finali?

Io mi sento fortunata ad aver scelto Biagio, che è il cavaliere tipo di Uomini e Donne. Lui si è preso le sue responsabilità e ha avuto il coraggio di chiedermi di uscire insieme dal programma nonostante la conoscenza breve. Lui ha rischiato, perché poteva anche andare male.

Commentate con noi la notizia sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Uomini e Donne, l’ex Dama svela il retroscena choc: “La Redazione studia tutto in anticipo. Ecco cosa succede davvero” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.