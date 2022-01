Bomba Uomini e Donne, l’ex di Gemma confessa tutto: “E’ l’amore della mia vita, ci sentiamo ma lei ha delle priorità”

Oggi con noi c’è Marco Firpo, ex corteggiatore e fidanzato di Gemma Galgani, che ci racconta la sua vita dopo Uomini e Donne e il suo amore per la dama più discussa.

Ciao Marco come stai?

Buongiorno a tutti, ho appena fatto 60 anni, sono un bel traguardo. Come ho detto, quando spendi più soldi di candeline che di torta non è un bel vedere

Con chi hai trascorso il compleanno?

Con gli amici più affiatati, una decina di persone. Mi sono arrivati tanti messaggi ma io non sono molto social, preferisco vivere nell’anonimato.

Come è iniziato il 2022?

La mia vita ha un andamento regolare. Sono molto semplice, sono molto contento di essere vivo e soprattutto a piede libero.

Tu hai partecipato a Uomini e Donne e all’improvviso sei sparito, come mai?

Ho avuto tre interventi a cuore aperto nel giro di un anno, quindi ho dovuto per forza di cose interrompere la mia partecipazione. In quelle condizioni sono già un miracolato.

Perchè hai deciso di partecipare a Uomini e Donne?

Io facevo teatro a livello amatoriale e quindi la moglie del regista che ci dirigeva guardava Uomini e Donne e mi ha consigliato di partecipare.

Com’è stato questo percorso? Hai subito colpito la donna di punta del programma che è Gemma. Ti sei presentato per lei?

Io non mi sono presentato per lei. Sono arrivato lì e le cose sono andate in quel modo, abbiamo cominciato a ballare e a frequentarci. Inizialmente non volevo partecipare perché credevo fosse una trasmissione troppo leggera. Poi invece vivendola, mi sono reso conto che è uno spaccato di vita che insegna molto. Soprattutto insegna a capire le persone e attraverso quale percorso sono arrivate a pensare in una maniera completamente diversa dalla mia.

L’emozione più forte del programma?

Vivere Gemma e quei momenti per me è stato molto importante, non lo posso negare.

Lei ha fatto il compleanno il 19, vi siete scambiati gli auguri?

Si. Ma non abbiamo bisogno né di sentirci né di vederci. Io l’ho detto più di una volta. Nel momento in cui lei voleva incontrarmi bastava guardare il tramonto o qualsiasi spettacolo della natura e ci saremmo pensati.

In questo momento la stai pensando?

Beh, viverla era una cosa che mi placava l’ansia, soprattutto dopo l’intervento. Toccarci e accarezzarci, in quei momenti il mondo non contava più nulla, il mio mondo era quello.

Gemma è ancora a Uomini e Donne, sta facendo il suo percorso, tu non sai più nulla di lei?

No e quando ci sentiamo non le chiedo nulla.

Secondo te perché non ha voluto lasciare il dating show e raggiungerti fuori?

Ognuno fa le proprie scelte nella vita, Non posso andare a sindacare le sue.

Ci avete fatto sognare, avete fatto delle bellissime clip, come due fanciulli innamorati. Ma chi era più innamorato?

Non lo so. Se vuoi misurare l’amore diventa un problema.

Perché la cerchi ancora?

L’amore nella vita passa una volta o due, tutto il resto è traffico.

Sei innamorato di chi?

Della vita.

Sei single?

Preferisco non parlare di queste cose, sono cose personali.

Tutti si sono chiesti che fine avessi fatto. Pensavano a un ritorno a Uomini e Donne. Perché non ti sei candidato di nuovo?

Ho bisogno di stimoli importanti e argomenti convincenti. Non ho problemi a fare qualsiasi cosa, ma voglio essere stimolato. Frequentare qualcuno giusto per non rimanere solo per me sarebbe infelicità. Di Gemma invece mi manca tutto ciò che eravamo.

Ma lei lo sa?

Si, lo sa bene. Sa bene chi siamo.

Però lei adesso sta facendo un nuovo percorso senza di te.

Bisogna vedere una che priorità da alla propria vita. All’epoca, quando stavamo insieme, era stupendo. Questo a me bastava.

Cosa ti ha fatto capire che Gemma poteva essere la donna della tua vita?

E’ un’anima libera. Quando la incontri e la riconosci, perché provi subito un senso di benessere quando le stai vicino, e questo è stato uno stimolo importante. Lei mi fa star bene, mi placa l’ansia. Lei ha uno sguardo particolare, quando mi guardava era incredibile.

Adesso come fai a non vederla? Sai che si è rifatta?

Io sono molto contento di non vederla perché potrei vedere qualcosa che mi fa star male. Non l’ho mai più incontrata, solo sentita al telefono. Adesso cerco di vivere nel miglior modo possibile prendendomi cura di me stesso, della mia anima e anche della dieta.

Come sono stati gli opinionisti e con chi hai legato di più nei parterre?

In quello maschile sicuramente Giorgio Manetti. E’ una persona bella fuori ma soprattutto dentro, ho potuto constatare il suo valore. Chi mi faceva molto ridere era la Tina. Lei è una persona molto intelligente, faceva delle domande per metterti in difficoltà. La trasmissione è fatta di gente vera e di gente che cerca pubblicità. Lei li sgamava tutti.

Come ti sei sentito al centro dello studio?

Mi hanno sempre aiutato, anche quando mi facevano delle domande per mettermi in difficoltà. Mi davano lo stimolo per parlare di me. Poi ricordo lei davanti a me, con le gambe lunghe e affusolate. Ha il viso con dei tratti spagnoli, ma anche molto nobili come una parigina. Ha un fascino che non ha eguali. Non parliamo poi della dizione. Mi sembrava di conoscerla da sempre. Questo incontro ha condizionato un po’ la mia vita. Faceva delle carezze alla mia autostima lasciando spazio però all’imprevisto, perché con lei non sapevi mai cosa potesse accadere.

Un’amicizia non potrebbe mai nascere con lei?

Dal mio punto di vista certamente.

Nel parterre c’è qualcuno che secondo te era lì per farsi vedere?

Sinceramente non mi piace criticare gli altri.

Rifaresti Uomini e Donne?

E’ sempre una questione di stimoli, dipende. Andare lì solo per farmi vedere o per trovare una forma di pubblicità non mi interesserebbe. Mi ha dato anche fastidio la popolarità che mi ha dato il programma. Le persone mi riconoscono per strada, ma a me piace vivere nell’anonimato, con un basso profilo, e quindi mi da fastidio.

Adesso cosa ti manca di più?

Mi manca tutto ciò che eravamo.

