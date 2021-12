Bomba Uomini e Donne, L’ex di Tina svela perché si sono lasciati: “L’ho beccata così col cavaliere over”. Fan sotto choc

Kiko Nalli torna a parlare della fine del suo matrimonio con Tina e in particolare sul perchè sia finito dopo 15 anni di unione e tre figli. Kikò ha raccontato di avere moltissimo rispetto per Tina e la loro relazione non è terminata per delle mancanze da parte di entrambi. Il motivo è che il loro matrimonio, con il passare degli anni, ha perso l’amore e la passione. Il loro sentimento però, si è trasformato in amicizia e affetto e Kikò stesso rivela che difenderà sempre la madre dei suoi figli.

Ma dietro c’è anche un’altra verità, e anche Kikò lascia trapelare qualcosa quando gli si chiede della relazione tra Giorgio Manetti e la ormai ex moglie. Alla domanda su Uomini e Donne dove Giorgio del Trono Over, mentre lasciava Gemma, non nascondeva un debole per Tina, Nalli ha infatti risposto: “So di questi apprezzamenti e di una amicizia molto forte. Comunque Non si possono mettere le manette a nessuno, tanto meno a Tina”. delle allusioni che di certo non fanno ben pensare.

A smentire l’hair stylist però è stato proprio Giorgio Manetti che, dalle pagine dello stesso settimanale, sul suo rapporto con la bionda opinionista, ha detto: “Sono tutte cavolate. A Tina mi lega una grande amicizia, ci stimiamo e ci siamo sempre visti alla luce del sole”. Ma è la stessa Tina a parlare di corna, fatte e ricevute. La vamp lavora in televisione da oltre 20 anni e nel suo curriculum c’è poco altro a parte Uomini e Donne (si ricordano le partecipazioni come concorrente a qualche reality e quelle in altri programmi della Fascino di De Filippi, come Selfie).

Il dating show che le ha dato popolarità (e probabilmente anche qualche rata del mutuo in meno) si incentra prevalentemente su amori e tradimenti così, a uno dei più navigati dei giornalisti italiani, è venuto spontaneo chiedere conto e ragione di corna e tradimenti proprio alla vamp di Canale 5. Tina Cipollari ha confessato di essere stata cornuta ma, soprattutto, di aver tradito e di non esserne affatto pentita: “Sono stata cornuta ma le ho anche messe le corna. Sono felice di averle messe, onestamente. In fondo, vanno e vengono le corna. Come dice la De Lellis, le corna stanno bene su tutto”.

Tina Cipollari ha poi spiegato – svelando anche qualche trucco – i metodi con cui è venuta a conoscenza del tradimento: “Uno si accorge da tante cose di essere stato tradito: dai cambiamenti, da qualche ritardo, dal cellulare sempre girato. Se uno non ha niente da nascondere, il cellulare non lo tiene girato. Poi l’abitudine di tenere aperte tante chat è rivelatrice”

