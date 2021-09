bomba-uomini-e-donne,-l’ex-famosissimo-tronista-torna-in-studio-per-corteggiare-andrea-nicole.-fan-in-delirio

E’ cominciata una nuova stagione di Uomini e Donne e i vecchi protagonisti, che ci hanno accompagnati durante questi anni, hanno cominciato a commentare le new entry. Un ex tronista, in particolare, ha mostrato il suo interesse nei confronti di Andrea Nicole, che sicuramente farà parlare in molti. E’ la prima transgender del dating show di Maria Da Filippi. Nata nel corpo di un uomo, ha affrontato un percorso ormonale e chirurgico per diventare una donna a tutti gli effetti, riconosciuta in quanto tale anche dallo Stato italiano. Come si poteva immaginare, i corteggiatori si sono trovati in difficoltà.

La presentazione dei tronisti di Uomini e Donne avviene durante la prima puntata della stagione in corso. I ragazzi scelti per corteggiare le troniste non sanno cosa aspettarsi. Così, quando si sono ritrovati una donna che prima era un uomo, in molti si sono tirati indietro. Chi ha avuto più tatto nel dirlo, chi meno, il risultato è stato lo stesso. Ma Andrea Nicole, nata e cresciuti tra i pregiudizi delle persone, è arrivata in studio preparata e mostra di non essere affatto risentita per la decisione presa dai ragazzi. Inoltre, c’è qualcuno che è andato al di là del preconcetto e ha deciso di conoscerla.

E siamo certi che in molti arriveranno per lei. Non solo perché è una donna a tutti gli effetti, ma soprattutto perché è una gran bella donna. E dei corteggiatori che scenderanno le famose scale di Uomini e Donne per conquistarla, sapremo di sicuro che hanno la dote dell’intelligenza. Il mondo sta cambiando, e c’è chi riesce a stargli dietro, chi rimane invece attaccato al passato. Intanto, c’è un ex tronista che ha dato il suo parere rispetto alla ragazza che più di tutti sta facendo discutere i telespettatori. Si tratta di Carlo Pietropaoli, che nel dating show scelse Cecilia in maniera molto romantica.

Oggi il ragazzo ha rilasciato delle dichiarazioni su Andrea Nicole: “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Sinceramente anche sì, è molto bella. La bellezza conta tantissimo a primo impatto, poi chiaramente serve anche altro. E ve lo dice uno innamorato della bellezza”. E’ importante che un uomo che a Uomini e Donne ha già fatto il suo percorso con successo esprimi un parere positivo nei confronti di questa donna, che merita di trovare l’amore. Sperando che i più tradizionalisti si convincano del fatto che non ci sarebbe nulla di male, o di strano, nell’avere un rapporto con lei.

Se Andrea Nicole è la novità della stagione appena iniziata di Uomini e Donne, Gemma Galgani è sicuramente la costante, ormai al dodicesimo anno di carriera nel dating show. Quest’anno si è presentata con un nuovo decollete fatto dal chirurgo e con le labbra più accentuate. Anche su di lei è giunto il commento di Carlo Pietropaoli:

"E' una signora che non reggo, con tutto il rispetto. Non mi piace proprio perché penso che sia una persona che crea a tutti i costi dinamiche con uomini sempre diversi pur di restare nello studio e poter parlare di lei. Tina l'adoro, ma non perché ce l'abbia con Gemma, ma per il suo modo di essere. Simpatica ed esplosiva".

