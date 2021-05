bomba-uomini-e-donne,-litigio-furente-dietro-le-quinte-tra-tina-e-gianni,-maria-de-filippi-prende-provvedimenti-su-tina-e-la-taglia

E’ spuntato un dietro le quinte di Uomini e Donne in cui si vede Tina Cipollari terribilmente seccata nei confronti del suo collega, Gianni Sperti. I due condividono il ruolo di opinionisti del dating show da moltissimi anni ormai. Nonostante spesso le loro opinioni risultino divergenti, così come le loro preferenze per i vari personaggi del parterre, i due sono ugualmente molto amici e vanno d’accordissimo. Il segreto di questo rapporto è la sincerità e dirsi sempre quello che pensano. Sono uniti quindi dalla caratteristica comune di non avere peli sulla lingua.

Il loro modo di rapportarsi è ben evidente dalle puntate di Uomini e Donne, dove gli opinionisti non hanno alcuna remora a scontrarsi quando la pensano diversamente su una coppia. Ma diventa ancor più evidente nel dietro le quinte, quando Gianni Sperti pubblica un video in cui si vede che Tina Cipollari è insofferente nei suoi riguardi. E’ successo sabato 1 maggio quando, nonostante la festa dei lavoratori, si sono tenute le registrazioni della puntata che andrà in onda a breve. L’ex marito di Paola Barale ha girato delle Instagram Stories in cui ha condiviso con i follower i momenti prima di entrare in studio.

Dopo aver fatto sapere di essersi sottoposto al tampone e di essere risultato negativo, Gianni Sperti si è diretto verso il divano sul quale era seduta la sua amica e collega, Tina Cipollari. La famosa vamp era visibilmente seccata e il ballerino glielo ha subito fatto notare: “Ammazza, quanta allegria. Tina, sei felice?” le ha domandato, per poi ricevere una risposta decisamente indispettita: “Gradirei non essere disturbata” ha detto l’opinionista di Uomini e Donne, che evidentemente dietro le quinte vuole stare sola e non essere mostrata al pubblico tramite i canali social.

Gianni Sperti avrà pur dovuto riporre il telefono a causa del malumore della collega, ma il loro legame resta molto forte. A dimostrarlo, la partecipazione di Tina Cipollari allo scherzo che Le Iene hanno organizzato con lui. Non solo la vamp, anche la stessa Maria De Filippi ha preso parte allo scherzo. Anzi, è stata proprio la padrona di casa a Uomini e Donne a indirizzare il suo opinionista verso le telecamere che in segreto lo stavano riprendendo. Tra i tre c’è quindi un legame lavorativo ma anche affettivo. Condividere per anni poltrona e camerino non verrà messo in gioco da una risposta scocciata.

Intanto le registrazioni del 1 maggio di Uomini e Donne hanno riguardato in particolare modo una coppia che ultimamente ha fatto parlare di se. Si tratta di Luca ed Elisabetta, che decideranno di interrompere la loro relazione. La scelta è stata presa dalla dama, proprio in seguito ai consigli degli opinionisti. Vedremo ugualmente Tina Cipollari arrabbiarsi col cavaliere e offenderlo, al punto che Maria De Filippi ha deciso di tagliare la scena e non mostrarla in televisione. Anche Gemma intanto ha chiuso col suo nuovo corteggiatore, Aldo, che ha capito di non poter ottenere più di un’amicizia dalla famosa 71enne. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

