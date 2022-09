bomba-uomini-e-donne,-lo-scoop-di-deianira:-“il-nuovo-tronista-ha-una-relazione-con-la-famosa-dama-del-trono-over”

Un nuovo tronista di Uomini e Donne ha in realtà una tresca con una dama del trono over. Sono queste le indiscrezioni che circolano nelle ultime ore e che riguardano Federico Dainese, che abbiamo conosciuto lo scorso anno come corteggiatore di Veronica Raimondi. Maria De Filippi tende sempre a cercare i nuovi protagonisti del suo dating show tra volti che già ha avuto modo di conoscere. Ultimamente sono troppi i personaggi che utilizzano il programma soltanto per velocizzare la loro scalata al successo ed entrare nel mondo del piccolo schermo, o fare soldi grazie ai social.

E’ sempre più difficile trovare persone che siano realmente interessate alla ricerca dell’amore. Per questo, la redazione di Uomini e Donne cerca di scegliere tra i personaggi già conosciuti quelli che ispirano maggiormente fiducia. Federico Dainese ha 25 anni ed è originario di Genova. Lavora come odontotecnico insieme al padre, che descrive come un capo molto severo nei suoi confronti. Lo scorso anno Veronica Raimondi lo ha mandato a casa a metà percorso, perché non aveva molta fiducia nel reale interesse del corteggiatore nei suoi confronti. Evidentemente la produzione non la pensava allo stesso modo.

Ancora non sono iniziate le puntate di Uomini e Donne che già compaiono, però, delle segnalazioni riguardo Federico Dainese. A lanciarle, Deianira Marzano e Amedeo Venza, i due esperti di gossip che conoscono moltissimo riguardo i personaggi del dating show. Secondo loro, il nuovo tronista avrebbe avuto una relazione con una dama del trono over. Non solo, a detta delle loro fonti, il ragazzo avrebbe anche invitato la donna ad andare in vacanza insieme a lui. Un dettaglio che probabilmente ha tenuto nascosto alla redazione. Il suo trono potrebbe quindi essere cominciato con una bugia.

Il nome della dama di Uomini e Donne che avrebbe frequentato il nuovo tronista non è stato svelato. Nonostante questo, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno deciso di lanciare un indizio. L’anno scorso la donna è scesa dalle famose scale del programma per corteggiare Armando Incarnato. A quanto pare, è proprio grazie alla trasmissione se i due si sono conosciuti e hanno cominciato a frequentarsi all’esterno. Questo vorrebbe dire che Federico Dainese, mentre era alle prese con il corteggiamento di Veronica Raimondi, in realtà aveva occhi per un’altra persona.

Vedremo se gli esperti di gossip riveleranno altri dettagli riguardo la vicenda. In tal caso, siamo curiosi di scoprire se Maria De Filippi affronterà l’argomento in puntata. Non sarebbe la prima volta che la presentatrice di Uomini e Donne decide di cacciare un tronista a causa di un comportamento scorretto. Le regole sono ben chiare e tutti sono tenuti a rispettarle, pena la squalifica. Intanto, continuano le registrazioni dello show, ma i troni classici sono solo alle prime esterne. Sembra che ancora nessuna corteggiatrice si sia distinta rispetto alle altre. Mentre nel trono over imperversano i litigi.

Seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Bomba Uomini e Donne, Lo scoop di Deianira: “Il nuovo tronista ha una relazione con la famosa dama del trono over” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.