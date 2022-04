bomba-uomini-e-donne,-luca-fa-la-sua-scelta-a-sorpresa.-nessuno-si-aspettava-che-scegliesse-proprio-lei,-incredibile

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 29 aprile. Ieri, venerdì 29 aprile, è stato il giorno della scelta di Luca Salatino. Il tronista è tornato in studio, con Veronica Rimondi, le dame e i cavalieri del trono over, per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Si tratta di una registrazione molto attesa che potrebbe svelare la data della scelta del tronista romano che, tuttavia, potrebbe anche sorprendere tutti con una scelta a sorpresa.

Nelle ultime settimane, il tronista si è dedicato totalmente ad Aurora, Soraia e Lilli. Per le tre ragazze prova un interesse forte e diverso, anche se i dubbi sono ancora tanti. Tuttavia, da tempo, il trono di Luca è concentrato sulle tre ragazze che cominciano ad essere impazienti. Lo stesso Luca non nasconde di essere sempre più in difficoltà e, per mettere fine a tutto, ha finalmente annunciato la sua scelta mettendo fine al suo trono a Uomini e Donne

Dopo che nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda Luca Salatino ha detto addio alla corteggiatrice ultima arrivata, Aurora, andata via perché delusa dagli atteggiamento del tronista, sono rimaste solo Lilly e Soraia, presenti sin dall’inizio del trono. Ieri, venerdì pomeriggio, c’è stata una nuova registrazione del talk show del programma di Maria De Filippi e stando ai rumors che circolano nei corridoi Mediaset, Luca avrebbe deciso improvvisamente di fare la sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne, scelta improvvisa per Luca Salatino?

Ma com’è possibile che fino a qualche giorno fa si dichiarava molto indeciso tra ben tre ragazze, e oggi invece ha già in mente la scelta? Le ipotesi, a nostro avviso, sono due: o Luca Salatino sceglierà Aurora, andandosela così a riprendere, visto che lei ha chiarito subito che non sopporta di vedere il tronista amoreggiare con altre ragazze, oppure lo chef romano si è reso conto all’improvviso che una tra Lilly e Soraia, che conosce entrambe da mesi, gli è così cara da non volerla far soffrire. Se davvero dunque Luca Salatino oggi farà la sua scelta, chi sarà la fortunata? Dovremo aspettare la registrazione di Uomini e Donne di oggi, sabato 30 aprile.

Ida Platano torna in studio?

Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, Ida Platano era assente in studio. La dama potrebbe tornare oggi per ricominciare a cercare l’amore che, finora, non è ancora arrivato. Chiusa la storia con Alessandro Vicinanza, Ida ha conosciuto altre persone con cui, però, non è scattato nulla. Secondo Tina Cipollari, però, Ida sarebbe ancora innamorata di Riccardo Guarnieri che, dopo aver chiuso con Gloria, ha detto addio anche a Mariagrazia.

Sia per Ida che per Riccardo ci saranno nuove conoscenze? Attesa al centro dello studio di Uomini e Donne, poi, anche Gemma Galgani che sta conoscenza Giacomo così come per Bruno e Vincenza. Il cavaliere che, dopo aver chiuso la prima volta con Vincenza era uscito con Pinuccia per poi tornare sui suoi passi, sarà riuscito a convincerla ad iniziare una convivenza ufficiale?

