bomba-uomini-e-donne,-marcello:-“tina-e-gianni-mi-attaccavano-ma-poi-quando-non-eravamo-ripresi….-ecco-che-succede-davvero”

Intervistiamo oggi Marcello, ex cavaliere di Uomini e Donne, che ha avuto una breve frequentazione con Ida Platano, ma che ben presto è andato via per viversi la sua storia d’amore con l’attuale fidanzata Viviana. Vediamo cosa ci racconta del suo percorso all’interno del programma.

Come hai trascorso il nuovo anno?

Con la mia compagna Viviana, con Fabio, Isabella e degli amici, tutti insieme. Eravamo tutti tamponati e vaccinati.

Com’è nato l’amore con Viviana?

E’ stato un incontro casuale, lavorativo. Lei stava cercando un appartamento ed è entrata nel mio ufficio. Io le ho fatto vedere un cantiere che era lì vicino e subito ho avuto modo di osservarla. E’ palese la sua bellezza ma mi ha incuriosito anche sentirla parlare e da lì è nato tutto.

Cosa ti ha colpito rispetto a Ida?

Non mi piace fare paragoni. Mi ha colpito la sua eleganza, il sorriso, il suo modo di parlare, la sua avvenenza fisica.

Vivete insieme adesso?

No, ci conosciamo da due mesi scarsi. Lo so che la gente è convinta del contrario, ma davvero noi ci conosciamo da pochissimo. Facciamo una vita da fidanzati normali.

Tu sei stato a Uomini e Donne, come mai hai scelto Ida?

Faceva parte del parterre femminile, io ero lì per conoscere delle donne ed è capitato di approcciarmi con lei. La frequentazione non è andata bene perché mancavano delle affinità di coppia. Non c’era uno sbagliato o uno giusto.

Vi siete mai sentiti dopo il programma?

Il rapporto era cordiale, in trasmissione ci salutavamo. Ma da quando sono andato via non ci siamo più sentiti.

Sei stato molto criticato da Armando, come mai?

Non so il motivo. Lui aveva un’avversione nei miei confronti. Forse perché ero tutto quello che non è lui. Io non nutro risentimento nei suoi confronti. Tra me e lui non c’è mai stato un chiarimento. Tutto quello che avete visto è quello che è successo. Lui mi ha sempre attaccato. Mi viene da pensare che forse gli ho rubato un po’ la scena, ma non lo so.

Anche la Gemma ti remava contro.

Secondo me Gemma essendo amica di Ida si è risentita di come sono andate le cose con lei e da quel momento mi ha attaccato. Senza motivo, anche perché io con lei non ho mai avuto attrito. Anzi inizialmente l’ho difesa.

Come mai anche Gianni era contro di te?

Secondo me alla fine sia Gianni che Tina si sono ricreduti sulla mia persona. Adesso sanno che sono corretto e pulito. L’ultima puntata del chiarimento ho avuto modo di incrociare gli sguardi con loro e scambiarci delle parole veloci, nei momenti in cui non eravamo inquadrati, e credo abbiano capito che ero pulito. Io ero lì solo con l’intento di trovare l’amore. Quando ho trovato Viviana era inutile continuare, come fanno in moltissimi che sono lì solo per ottenere visibilità. E’ normale che essere nel programma ti fa ottenere successo. Uomini e Donne è guardato da moltissimi italiani e ha uno share altissimo. Ma essere corretti vuol dire essere realmente interessati a trovare l’amore. Anche per rispetto di Maria De Filippi e di tutta la produzione. Lei abbiamo modo di incontrarla soltanto durante le registrazioni, non dietro le quinte, ma si è subito creato un grande feeling e lei mi ha capito. Ma anche nei confronti di chi lavora con noi dietro le quinte, non avrei mai potuto mancargli di rispetto. Per questo appena trovata una donna all’esterno sono stato sincero.

Questo percorso, col senno di poi, com’è stato?

Mi ha aiutato tanto a ritrovare un’autostima che avevo perso. Lo sanno benissimo le persone della redazione che mi hanno seguito. Era una parte di me che avevo perso.

Dopo Uomini e Donne hai tanti follower e successo. Ringrazi qualcuno? Perché?

Io non avverto nulla perché la mia vita non è cambiata assolutamente. Sto solo meglio io personalmente, perché ho conosciuto Viviana e sto meglio con me stesso. Ma lavorativamente non è cambiato nulla. Faccio sempre l’agente immobiliare ma non faccio null’altro.

E’ nata un’amicizia con Isabella, come?

All’interno di Uomini e Donne. Avevamo poche occasioni di poterci parlare, solo magari alla macchinetta del caffè. Ma è stata un’affinità innata per l’atteggiamento che si aveva in studio. Ci siamo ritrovati anche a essere attaccati dalle stesse persone. Quando ti trovi a combattere la stessa battaglia cominci anche a comprenderti. Usciti dal programma abbiamo cominciato anche a sentirci. All’interno non si poteva fare. Potevi conoscere le persone solo se c’era un’interesse, per l’amicizia dovevi aspettare di uscire dallo show. E anche su quello siamo stati corretti e abbiamo seguito le regole. Il feeling c’era già da prima, ma abbiamo aspettato per contattarci.

Sei stato così corretto ed erano lo stesso tutti contro di te?

Io ho fatto il mio percorso e non ho avuto strategie. Mi fa sorridere che ricevo attacchi da persone che non mi conoscono. Credo che quello che è diverso spaventa, e forse per questo mi davano contro.

Tu hai trovato il lieto fine e loro sono ancora lì. Ti sei chiesto perché?

Certo. Ma quando non conosco e non vivo le loro storie d’amore non posso giudicare. Mi sembra strano che nei percorsi molto lunghi, che durano dai 4 ai 10 anni, non si conosca la persona giusta anche all’esterno dello show. Comunque è indubbio che il programma ti da molta visibilità e ti aiuta anche in questo. Io avrei potuto continuare a partecipare a Uomini e Donne quando ho incontrato Viviana, ma ho rischiato e lasciato tutto per lei.

Tu e Viviana lo guardate il programma?

Si, io sono legatissimo a Uomini e Donne. Il giorno che sono andato via ho scritte due lettere: una ad Angela, la persona della redazione che mi ha seguito ed una a Mari. Sono state consegnate al di fuori della registrazione perché volevo fosse una cosa personale e privata.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Marcello: “Tina e Gianni mi attaccavano ma poi quando non eravamo ripresi…. Ecco che succede davvero” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.