Bomba Uomini e Donne, Maria annuncia la versione Vip. “Saranno 8 puntate”. Ecco i tronisti famosi e la nuova conduttrice

Uomini e Donne, arriva la versione vip: svelati i tronisti, opinionisti e conduttrice. Il flop di Ultima Fermata avrebbe convinto la conduttrice di realizzare la versione vip di Uomini e Donne. Era da sempre un’idea della produzione e questa volta pare proprio che ci siano i presupposti per realizzarla. Ebbene sì perché la versione vip di Uomini e Donne non è più un lontano pensiero.

Dopo il flop di Ultima Fermata, infatti, Maria De Filippi si sarebbe riunita con la sua produzione e avrebbe accettato il consiglio di andare in onda con la variante del dating show più famoso d’Italia. Insomma in estate al posto di Temptation Island ci sarà proprio Uomini e Donne versione Vip. Il trono però verrà concluso in sole 8 puntate. In attesa di conferme, sul web sono già emersi i nomi dei protagonisti.

Uomini e Donne: arriva la versione vip

Da diversi mesi a questa parte si è parlato della versione vip di Uomini e Donne. La variante dedicata ai personaggi famosi ha sempre fatto bene in ogni programma che l’ha proposta ed ecco che Maria De Filippi sarebbe pronta a realizzarla anche nel suo dating show, attualmente nella sua consueta forma di over e classico insieme.

L’idea sarebbe più concreta in virtù del semi-flop di Ultima Fermata, il reality dei sentimenti che ha sostituito (e deluso) Temptation Island. Non a caso, gli ascolti oscillano tra il 10% e il 12% di share che sono ben lontani dalle aspettative iniziali: almeno il 15%. Per tale ragione, anziché riproporre Ultima Fermata in estate, il quale era previsto per un’altra versione, potrebbe andare in onda Uomini e Donne Vip con una mini stagione di 8 puntate.

Uomini e Donne: tronisti, opinionisti e conduttrice

In attesa della conferma di questo nuovo progetto, sul web c’è chi si sbilancia sui nomi dei protagonisti che potrebbero partecipare alla versione vip di Uomini e Donne. Partendo dai tronisti, pare che le poltrone rosse saranno riservate a tre personaggi dello spettacolo, due uomini e una donna. I primi nomi emersi sono quelli di Pamela Prati, Antonio Zequila e Roger Balduino, anche se tanti fan vorrebbero Jessica Selassie, la vincitrice del Grande Fratello vip.

L’età, come si può capire, non avrà limiti. I corteggiatori dovrebbero essere anche loro personaggi dello spettacolo, ma c’è chi dice ci possano essere anche persone comuni. Gli opinionisti di questo nuovo Uomini e Donne saranno sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari, mentre la conduttrice potrebbe non essere Maria De Filippi. Al suo posto potrebbe arrivare Simona Ventura o addirittura Silvia Toffanin.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Maria annuncia la versione Vip. “Saranno 8 puntate”. Ecco i tronisti famosi e la nuova conduttrice proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.