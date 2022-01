bomba-uomini-e-donne,-maria-de-filippi-fa-fuori-gianni-sperti,-la-confessione-choc:-“e’-stufa-di-lui.-ecco-cos’ha-fatto”

Maria De Filippi ha letteralmente zittito Gianni Sperti in una delle ultime puntate di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 è sicuramente il programma più seguito di quella fascia oraria. Col tempo, la padrona di casa ha usato sempre meno il microfono, lasciando libero spazio ai protagonisti e agli opinionisti di esprimersi. Le discussioni in studio vanno per le lunghe e lei, insieme ai telespettatori, le osserva divertite. Ultimamente però sta nascendo una caccia al bugiardo che rischia di diventare pesante e noiosa, anche perché ogni show vuole i suoi cattivi.

A Uomini e Donne lo scopo ultimo è quello di permettere a persone sole di trovare l’amore. Spesso Maria De Filippi e la sua redazione ci riescono, e fanno sempre in modo di mostrare al pubblico i loro successi. Abbiamo visto proposte di matrimonio, abbiamo visto nascere famiglie, il che vuol dire che la trasmissione raggiunge l’obiettivo. Ma resta sempre e comunque un programma televisivo e, soprattutto, un trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo. La presentatrice infatti è rimasta tra le poche, almeno nei canali principali, a lavorare con volti completamente sconosciuti al pubblico.

Questo permette a moltissime persone comuni di diventare dei Vip. C’è chi riesce a ottenere un posto in televisione, chi invece sfrutta la notorietà per diventare un influencer e guadagnare dai social network. C’è che crea litigi e dissipori nel centro studio di Uomini e Donne proprio per mettersi in risalto. Così come esistono storie e frequentazioni fasulle, accordi segreti, bugie evidenti. Maria De Filippi e la sua redazione trovano molta difficoltà, durante i casting, a trovare le persone giuste che siano realmente interessate ad innamorarsi e non semplicemente a diventare famose.

Come è ovvio, non sempre ci riescono. Le percentuali variano di stagione in stagione. Ma sicuramente anche i personaggi più interessati contribuiscono alla riuscita di Uomini e Donne. Per questo, la caccia al bugiardo ultimamente attuata da Gianni Sperti sembra cominciare a infastidire Maria De Filippi, che nel corso di una delle ultime puntate lo ha zittito. L’opinionista è molto attento e vede spesso il marcio in dame e cavalieri. Ultimamente, ad essere stata presa di mira è Marika, la ragazza che ha corteggiato uno dei cavalieri più difficili del parterre, Armando Incarnato.

Durante la puntata in questione, Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di un uomo intenzionato a corteggiarla. Ma Gianni Sperti lo ha immediatamente attaccato. La causa dei suoi dubbi in merito alla new entry è un occhiolino fatto da quest’ultimo nei confronti di Marika. Subito l’opinionista lo ha accusato di conoscere già da prima la dama ed essersi accordato con lei. Ma a quel punto, la padrona di casa non ha resistito e lo ha interrotto bruscamente, per poi ripassare la parola al signore. Del resto, c’è un’intera redazione a Uomini e Donne attenta a scoprire i personaggi in cattiva fede.

A quanto dicono le voci, Maria de Filippi non sarebbe più contenta di Gianni Sperti e del suo modo di attaccare le persone. Anche con Andrea Nicole l’opinionista è stato molto duro tanto da rischiare addirittura una denuncia da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Insomme Sperti spesso esagera anche in maniera pesante e la cosa non starebbe più bene a Maria che potrebbe anche pensare di sostituirlo. Lo stesso Gianni recentemente ha rivelato di essere stanco della tv, starà preparando così il suo addio?

