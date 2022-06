Bomba Uomini e Donne, Maria De Filippi fa fuori Tina: “Non è stata corretta. Ecco che ha fatto” Al suo posto proprio lei

Tina Cipollari ha messo troppe volte in imbarazzo Maria De Filippi, che adesso potrebbe pensare di sostituirla con la prima opinionista in assoluto di Uomini e Donne, Karina Cascella. Dal 2008 ormai la vamp è protagonista del dating show insieme a Gianni Sperti. A far loro compagnia, Tinì Cansano, la cui voce però si sente di meno e solo relativamente ai segni zodiacali dei partecipanti. I due invece non nascondono mai le loro preferenze e le loro antipatie, e spesso palesano le loro opinioni in modi troppo accesi. Per questo la padrona di casa di è più volte sentita in difficoltà.

A rivelarlo tra le righe è stata proprio Maria De Filippi: “Sì, mi è capitato più di una volta di essermi sentita in imbarazzo per gli atteggiamenti dei protagonisti dei miei programmi e l’ho sempre detto. Spero di averlo fatto con educazione. Quando è stata l’ultima volta che ho alzato la voce? In televisione a volte capita. Se però divento prevaricante con chi ho invitato mi dispiace molto. Anche perché il ruolo che ho è prevaricante di per sè. Preferisco i confronti alla pari”. E sappiamo bene che la Queen ha alzato tante volte la voce per fermare le diatribe di Tina Cipollari, spesso troppo esagerata.

Così come sappiamo che Tina Cipollari non se ne frega nulla. Rispetto a tutti gli altri partecipanti ai programmi di Maria De Filippi, che mostrano per la padrona di casa un timore reverenziale, la donna non si ferma neanche davanti alla presentatrice, anzi. A volte alza la voce anche con lei. Non solo, ci sono state occasioni a Uomini e Donne in cui si è comportata talmente male che a dire la sua sull’argomento è intervenuto addirittura Maurizio Costanzo. L’uomo, in particolar modo, ha parlato di uno dei peggiori tra i dispetti che la vamp ha fatto alla sua più acerrima nemica, Gemma Galgani.

“L’esempio di Tina Cipollari non è stato dei migliori, la povera Gemma Galgani si è presa una secchiata d’acqua in studio. Una situazione parecchio umiliante che l’ha ridicolizzata davanti a tutti. Di certo un comportamento non corretto da mostrare, né da seguire.” Ma l’opinionista potrebbe aver fatto perdere la pazienza a Maria De Filippi durante l’ultima stagione di Uomini e Donne. La pupilla della redazione è cambiata e l’attenzione si è spostata dalla dama 72enne a Ida Platano. Ma la parrucchiera sembra non accettare con pazienza le invettive della vamp.

Il comportamento di Tina Cipollari nei confronti di Ida Platano non è piaciuto e a Uomini e Donne si parla anche di cambiare opinionista. A farsi subito avanti è stata Karina Cascella, la prima opinionista in assoluto nel dating show, intervenuta quando sul trono classico c’era il suo amico Salvatore Angelucci (con cui si è successivamente fidanzata).

“A U&D tornerei anche domani. E’ stata la mia prima casa e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni, specie del Trono Over”. La donna ha continuato la sua carriera in televisione e non sarebbe molto strano che Maria De Filippi la richiamasse in trasmissione. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

