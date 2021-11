Bomba Uomini e Donne, Maria furiosa: “Stai infangando me e la redazione”. Armando nei guai. Clamoroso Addio al programma

Ieri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne come riporta Il Vicolo delle news. Vediamo cos’è successo, colpi di scena davvero entusiasmanti. Si inizia come al solito con Tina Cipollari e Gemma Galgani che litigano perchè Gemma non è scesa dalla passerella e così Tina non ha potuto dedicarle la canzone che aveva preparato che poi l’opinionista ha fatto partire lo stesso e citava “Sei rimasta sola”. E’ venuto un nuovo signore a conoscere Gemma e lei l’ha fatto rimanere per dargli una possibilità incuriosita dal fatto che viaggia molto in camper, ma fisicamente non ha sentito la scintilla.

Entrano i tronisti e si parte da Andrea Nicole che non è voluta uscire con nessuno dei suoi due corteggiatori. In puntata è presente solo Alessandro, mentre Ciprian ha mandato a dire che non sarebbe più tornato ad Uomini e Donne. Il tutto parte da ciò che è accaduto nelle settimane precedenti, a quanto pare Alessandro non si è presentato in studio e lei lo è andato a riprendere e questo ha fatto infuriare Ciprian. Maria le chiede se intende andarsi a riprendere pure Ciprian e lei risponde “Assolutamente sì“, anche se ha fatto una figuraccia visto che la settimana scorsa si è dichiarato innamorato e poi ha deciso addirittura di rompere tutti i rapporti con lei. Detto ciò esce dallo studio e si attiva per andare da lui.

E’ il turno di Roberta. Vediamo un’esterna in cui Luca le mostra foto di lui da piccolo con la mamma, le parla del periodo di depressione e alla fine scatta il bacio. Lui è molto contento ma Maria gli fa subito notare che lei è uscita anche con Samuele. Parte l’esterna in cui sono a cena fuori, lei era in imbarazzo positivamente, si abbracciano e lui le espone il desiderio di volerla baciare così parte un bacio anche tra loro che la redazione di Uomini e Donne non censura più.

Ovviamente Luca ci rimane male, sente come se non avesse dato peso alla loro esterna avendo visto prima lui la mattina e poi Samuele il pomeriggio. Lei spiega che con lui si vede bene in tutte le circostante, mentre Samuele la incuriosisce di più perchè sente che le mancano dei pezzi ancora da svelare. Il suo interesse è forte per tutti e due ed è confusa su cosa fare e scegliere. Alla fine a domanda di Maria, Roberta sceglie di ballare con Samuele.

Poi al centro studio di Uomini e Donne arriva Marcello che è uscito con Jessica. Le cose non sono andate bene, pare che lui ad un certo punto si sia addormentato e sembra proprio non interessato quindi chiude la conoscenza. Entrano tre donne per lui ma le elimina ed annuncia che abbandonerà il programma anche lui. Lì scoppia una lite con Armando che lo accusa di essere un bugiardo, lui aveva detto di non essere stato in vacanza questa estate ma a lui è arrivata una foto del torinese che attesta il contrario e che addirittura era presente la ex di cui si dice sia tanto invaghito. Così Marcello decide di rimanere perchè la prossima puntata vuole proprio vedere questa foto.

Armando dice che può prenderla subito, si alza e la porta e si vede Marcello che si sta facendo un selfie con il mare dietro. L’agente immobiliare gli spiega che quella è una foto fatta in Liguria e gli dice pure quali sono i suoi amici presenti e la ex di certo non c’era. Tutti credono a Marcello incluso Gianni e il parrucchiere viene sgridato anche dalla conduttrice stessa perchè la persona che gli ha fornito la foto voleva infangare un po’ tutto il programma di Uomini e Donne ed è nota agli autori e Maria e non è attendibile.

Alla fine Armando è costretto a chiedere scusa, Marcello si alza per dargli la mano ma il napoletano rifiuta causa covid. Gianni lo attacca perchè avrebbe dovuto fare lui stesso il gesto ma Maria lo difende dicendo che generalmente non è uno che porta rancore lo sa bene perchè ci ha discusso tante volte pure lei e alla fine si alza e i due uomini si stringono comunque la mano. Marcello lascia comunque Uomini e Donne.

Rientra Andrea Nicole in studio insieme a Ciprian che però ha un cipiglio duro e mantiene il punto. Lei alla fine si mette a piangere perchè non si è sentita affatto capita da lui. Maria le chiede se crede alla dichiarazione di lui che è innamorato e lei dice di sì ma è molto demoralizzata per la conversazione avvenuta che non ha portato a nulla, al che Maria li fa ballare e lui chiede di far mettere una canzone da dedicarle che è ‘Meglio del cinema‘ di Fedez. Oggi si registrerà un’altra puntata di Uomini e Donne.

