bomba-uomini-e-donne,-matteo-deluso-da-noemi,-ecco-le-foto-che-lo-hanno-scioccato.-“si-vede-tutto”

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, il tronista Matteo ha messo in discussione la corteggiatrice Noemi per alcune sue foto postate su Instagram. Gli scatti in questione, ritrarrebbero una versione della ragazza ”meno acqua e sapone” di come si è presentata nello studio del programma. Scopriamo tutti i dettagli e guardiamo insieme le foto in questione.

Uomini e donne: Matteo contro Noemi «Ti credevo diversa»

Nella puntata di Uomini e Donne, andata in onda mercoledì 20 ottobre 2021, il tronista Matteo ha rivelato la sua delusione nei confronti della corteggiatrice Noemi, a causa di alcune sue foto su Instagram. Il romano sarebbe stato avvisato dalla sorella che gli ha segnalato delle foto in cui la corteggiatrice è molto diversa da come appare. Ecco cosa ha detto in merito Matteo:

Mia sorella sa che ti sto frequentando, ti ha cercata su Instagram, è normale sono suo fratello minore, voleva vedere con chi sto uscendo. Mi ha mandato delle foto che non mi aspettavo, pensavo fossi una ragazza acqua e sapone, mi avevi detto di essere una che studia, che non avevi il tempo di fare nient’altro al di fuori dell’Università, poi scopro uno stile di vita che non riconosco

Vedo che sei apparsa in video musicali di cantanti napoletani, vedo determinate pose. Non c’è niente di male, sono cose belle ma è normale che mi ponga delle domande… Non sono arrabbiato, solo deluso e dispiaciuto perché non me lo hai detto

La reazione della corteggiatrice Noemi

La corteggiatrice Noemi, incredula di fronte alle dichiarazioni del tronista, ha precisato di non aver mai mentito sulla sua vita e sul suo lavoro e di non aver mai percepito denaro per le foto pubblicate. Ecco cosa ha dichiarato:

Per me sono sciocchezze, non sono cose che hanno un ruolo nella mia vita. Il mio profilo Instagram è pubblico, non ho niente da nascondere (…) Poi sono foto di tre anni e mezzo fa, fatte per un è un mio amico che me lo ha chiesto come favore, ma non lo faccio per lavoro

Le foto di Noemi su Instagram

Di seguito le foto di Noemi su Instagram che hanno insospettito il tronista di Uomini e Donne Matteo:

