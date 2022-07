Bomba Uomini e donne: Matteo Ranieri ha lasciato Valeria per uno famoso già fidanzato. Fan non ci possono credere scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Pochissimi giorni fa, i fan di Uomini e donne hanno ricevuto una notizia inaspettata su una coppia molto amata del trono classico: Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono già lasciati. Il tronista, solo 3 mesi fa, precisamente a fine marzo, aveva scelto la ragazza convinto di aver trovato l’amore nel famoso programma della De Filippi. A quanto pare, la sua convinzione era solo un’illusione. La gossippara Deianira Marzano ha dichiarato che il motivo della rottura riguarda un’altra donna. Ecco tutti i dettagli.

Matteo Ranieri è diventato tronista dell’ultima edizione di Uomini e donne dopo essere stato la scelta dell’allora tronista Sophie Codegoni. La storia tra i due è durata pochissimo e terminata in malo modo. Maria De Filippi, quindi, ha tentato di dare un’ulteriore possibilità al ragazzo facendolo sedere sulla poltrona rossa del programma. Tra le due corteggiatrici rimaste, Federica e Valeria, Matteo ha scelto con amore la seconda. Inizialmente, sui social, i due sono apparsi sempre molto complici e innamorati tanto che tutti credevano che la loro storia procedesse a gonfie vele.

Fino a quando sia Matteo che Valeria, inaspettatamente, pochi giorni fa, pubblicano delle instagram stories dichiarando la fine del loro rapporto. Dalle loro parole si evince che la decisione sia stata presa di comune accordo, per incompatibilità caratteriali o semplicemente perché non è andata come credevano e speravano. In particolare, il tronista ha scritto di continuare sempre ad avere un bellissimo ricordo della ragazza.

Deianira Marzano, però, ha sganciato una vera e propria bomba che smonta tutto ciò che ha dichiarato l’ex coppia di Uomini e Donne. Secondo quanto rivelato dalla gossippara, fonti molto vicine a Matteo, le hanno confessato che, in realtà, il ragazzo sarebbe già innamorato di un’altra persona. Persona con cui sarebbe una storia molto complicata, se non impossibile, perché molto probabilmente già impegnata.

Deianira inoltre non svela il sesso di questa persona, Qualcuno ha infatti ipotizzato che potrebbe trattarsi di un uomo. Inoltre, l’amico di Deianira, Amedeo Venza, l’altro gossipparo, ha fatto un’ulteriore dichiarazione: “Matteo e Valeria non si sentono da settimane. Persone vicine fanno sapere che lei è rimasta delusa dal comportamento di lui”. La Marzano ha anche svelato che l’ex tronista di Uomini e donne ha fatto il provino per il Gf Vip 7 e che, quindi, la decisione di lasciare Valeria è collegata sicuramente anche al suo futuro lavorativo.

Un amore che, molto probabilmente, non è mai stato amore quello nato tra i due. Molti utenti del web, infatti, hanno sommerso di critiche Matteo ritenendo di voler solo cavalcare l’onda della popolarità. Non ci resta che attendere ulteriori news per scoprire la verità. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

