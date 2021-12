Bomba Uomini e Donne, Mennoia svela “Abbiamo denunciato una famosa dama per difendere Maria De Filippi, Ecco chi è”

Raffaella Mennoia ha raccontato in un’intervista diversi retroscena che riguardano il mondo di Uomini e Donne e, più in generale, quello di Maria De Filippi. Lei è l’autrice dello storico dating show condotto da Maria De Filippi e negli anni il suo ruolo è diventato sempre più importante. Se prima era una figura immaginaria dietro le telecamere, oggi è una donna in vista e in molti sono attentissimi ai suoi commenti sui protagonisti della trasmissione. Del resto, è proprio lei che si occupa dei casting, cercando di trovare la verità nelle persone e non soltanto la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo.

A Uomini e Donne si deve trovare l’amore e spesso Maria De Filippi, insieme a Raffaella Mennoia, riescono in questo intento. Per ogni tronista che si rivela essere interessato soltanto al successo, c’è anche una coppia che esce dallo studio mano nella mano, più felice e serena. Ma il percorso per raggiungere questa serenità è arduo e l’autrice si trova spesso a consolare e consigliare i protagonisti dello show. A volte succede che dame e cavalieri con cattive intenzioni vengono scoperti in studio e, di conseguenza, allontanati dallo show. Spesso questi personaggi si rivalgono parlando male della redazione.

Lo abbiamo visto proprio durante una delle ultime puntate: uno dei cavalieri, messo alle strette per alcuni suoi comportamenti, ha accusato gli addetti ai lavori di averlo costretto a chiamare determinate dame. Anche sui social spesso nascono discussioni che riguardano la redazione e il cast di Uomini e Donne. Raffaella Mennoia ha ammesso che contro queste persone sono state iniziate delle azioni legali: “Ci sono comunque diverse situazioni legali aperte con ex partecipanti di Uomini e Donne; in questo sono aziendalista, devo tutelare la mia professione e la struttura per cui lavoro, senza buffonate social”.

Ciò non toglie che ci sono altri protagonisti di Uomini e Donne cui Raffaella Mennoia si è legata tantissimo nel corso degli anni. Lo ha dimostrato scrivendo un libro su quelle storie che più l’hanno colpita. Maria De Filippi lo ha molto sponsorizzato, leggendone diversi capitoli durante le puntate del dating show. Una delle figure che più si è legata all’autrice è Giulia De Lellis, il cui personaggio è nato nei famosi studi ma è riuscita a continuare il suo percorso anche fuori: “Giulia è capitata a Uomini e Donne nel momento giusto, ma è nata per vincere, sarebbe comunque diventata qualcuno”.

Raffaella Mennoia ricorda degli inizi di Giulia De Lellis a Uomini e Donne, quando la ragazza sognava di diventare una stilista e creava da sola le magliette che indossava per sedere sul trono. Non solo Uomini e Donne, la donna è diventata ormai il braccio destro di Maria De Filippi in tutto e per tutto. E le pupille della famosa presentatrice sono anche le sue. Come Giulia Stabile, che ha vinto la scorsa edizione di Amici e oggi continua a lavorare sia per il talent show che per Tu si que vales. “Ti dico una cosa che non sa nessuno: il suo profilo Instagram è gestito da me”.

