Bomba Uomini e Donne, mostrati in diretta i video bollenti di Aurora, lei lascia disperata. Maria choc: “La Dama ha chiesto di tornare ma l’abbiamo cacciata”. Fan sotto choc

come Uomini e DonneIeri si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che ha davvero dell’incredibile e ha raggiunto livelli di bassezza davvero assurdi. Come riportano le anticipazioni del Vicolo delle news, i tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni non erano presenti, quindi si è parlato solo del Trono Over. Innanzitutto si è iniziato con Gemma Galgani, che aveva promesso di portare le segnalazioni su Maurizio che si sta frequentando con un’altra. Più di un’ora di discussione per approdare al nulla, visto che il confronto finisce senza un nome preciso e una fonte certa.

Uomini e Donne continua con il trono over. Si passa quindi ad Aurora, che manda via il signore che era sceso per lei la settimana scorsa che però chiede comunque di restare. Poi ne arriva un altro e lei lo tiene. Dopo di che si passa ad una lunga e disperata diatriba tra lei e Giancarlo. L’uomo l’accusa di insultarlo sui social e addirittura dice che anche la sua amica Veronica Ursida con un fake insulta la figlia di lui, il tutto supportato da Armando che gli da man forte.

Ovviamente Aurora smentisce il tutto e cerca di difendersi, Maria De Filippi interviene facendoci una rivelazione: sembra che Veronica da tempo chieda di tornare a Uomini e Donne, se però ancora non la vediamo evidentemente la redazione sta rifiutando la sua richiesta. Insomma a quanto pare l’ex Dama dopo la fine della relazione con Giovanni sarebbe voluta tornare in studio ma la redazione ha deciso di non accettare la richiesta. Molte volte la stessa Maria ha confermato che non tutti sono poi richiamati in trasmissione soprattutto se hanno avuto comportamenti, ritenuti dalla redazione, scorretti.

Detto questo Giancarlo inizia a dire che ha dei video hot di Aurora, la donna inviperita chiede di mostrarli alle telecamere visto la sua convinzione che non esistano affatto. E qui avviene l’episodio che ha davvero poco di dignitoso. Sappiamo infatti quanto sia delicato in questo periodo storico il ricatto con foto intime e farlo in una trasmissione tanto seguita come Uomini e Donne, sarebbe dovuta costare, al cavaliere, quantomeno la squalifica immediata. Così non è stato anche Giancarlo fa vedere il cellulare a Gianni e poi anche al pubblico, dove si vede semplicemente la donna che indossa una canottiera intima provocante ma niente di più.

A quel punto l’uomo rincara la dose dicendo che ce ne erano altri ma sono stati cancellati, ovviamente nonostante non ci siano prove schiaccianti Gianni non perde occasione per dar addosso alla donna, solo Maria cerca di difenderla. Comunque Aurora è talmente provata dalle accuse dell’uomo che amava che alla fine esce dallo studio di Uomini e Donne disperata e in lacrime. A quel punto Giancarlo, forse rendendosi conto di aver esagerato, chiede alla conduttrice di uscire dallo studio per andare a consolarla perchè in fin dei conti sente di volerle bene (pensate se non gliene avesse voluto).

Si conclude così una puntata di Uomini e Donne alquanto movimentata e piena di rancori ed accuse e che davvero lascia l’amaro in bocca ai tanti fan del programma. In molti infatti, una volta sapute le anticipazioni hanno chiesto un intervento più deciso di Maria che avrebbe dovuto, secondo molti condannare senza mezzi termini le insinuazioni di Giancarlo e cacciare il cavaliere dalla trasmissione. Chissà che in effetti la redazione non decida di prendere seri provvedimenti al proposito, noi ce lo auguriamo certi della correttezza della De Filippi. E voi che ne pensate? Siete d’accordo con noi? Fatecelo sapere Commentando con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.