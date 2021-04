Bomba Uomini e Donne, Nicole smaschera tutto: “Ecco perché ho lasciato il trono over, Cosa fa Armando fuori dal programma”

Tutti quanti ricorderanno Nicole, la dama che anche se per poco ha creato un vero e proprio scompiglio al trono over di Uomini e Donne facendo perdere la testa ad Armando. Oggi la dama parla in esclusiva con me per Più Donna. Vediamo cosa ci ha rivelato.

Nicole a Uomini e Donne hai fatto impazzire i cavalieri del trono over ma soprattutto tre persone. Com’è stata la tua avventura?

Ho partecipato alla trasmissione perché avevo voglia di conoscere qualcuno di speciale. Mi ero lasciata da un compagno dopo 11 anni, la storia era diventata pesante e volevo una persona diversa. Qualcuno che si dedicasse alla famiglia, che mi stesse vicino, che si impegnasse davvero nella relazione e a cui potermi rivolgere.

E hai conquistato subito Armando, Maurizio e Carlo

Alla prima puntata Armando mi ha presa e mi ha chiesto di andare a cena. Quando ci siamo seduti è stato un gentiluomo per tutto il tempo. Ma io gli ho detto che cercavo qualcuno che avesse la mia età. Io ho 52 anni e lui non ci credeva, e ha insistito nel conoscermi nonostante la differenza. E’ stato lui a lasciarmi il numero e a voler intraprendere la conoscenza. Lontano dalle telecamere è un signore, si comporta in modo elegante e cerca di accontentare la compagna in quel momento. E’ attento e premuroso. Ma lui ama vincere, non ama perdere, e reagisce male. A lui piace giocare a Uomini e Donne e ci ha giocato anche sulla storia del bacio. A quel punto ha messo in gioco la sua arroganza. Io sono più che convinta che lui è li perché ormai ne ha fatto il suo lavoro. Si fa vedere e ci guadagna perché fa l’influencer.

Poi c’è stato Maurizio, che ha chiesto subito il numero?

Maurizio è subentrato dopo. Inizialmente non mi era piaciuto per come si era comportato con Gemma e io ho accettato il numero proprio per dirglierlo. Poi mi ha dato delle spiegazioni, ma nonostante questo non ho voluto portare avanti la conoscenza perché ero già impegnata in altre. Ho accettato quella con Carlo perché si avvicinava di più al tipo di uomo che stavo cercando. Ma poi ho scoperto che nella vita non è così.

Perché sei andata via?

Perché ero uscita con Carlo. Lui mi ha chiesto di conoscerci fuori. E’ passato un mese ma è finita perché ho conosciuto un altro tipo di persona. Non era quello che diceva di essere. Io mi butto a mille perché ci credo, sembrava che le sue qualità potessero piacermi, ma poi si è rivelato tutt’altro. Si è comportato male nei miei confronti ed è stato molto finto. Lui sa giocare bene e nascondere altrettanto bene. Oggi non voglio più sentirlo né vederlo.

Non sei stata da lui a Dubai?

No, ci sono stata per lavoro e non per lui. Lo avevo lasciato la settimana prima.

Se lui leggesse l’articolo cosa gli diresti? Puo’ rimanere un’amicizia?

No, quando chiudo chiudo. Se si è adulti e intelligenti ci si chiarisce. Alle volte ci si rende conto degli errori fatti e si domanda scusa. Lui ha addossato le sue colpe a terzi e non mi è piaciuto.

Ma qual’è il tuo uomo ideale e perché scappano?

Perché sono una donna completa, molto indipendente, ho un’attività con dipendenti e responsabilità; un figlio, una famiglia alle spalle con dei problemi. Questo ti fa diventare molto forte e affrontare tutto da sola. Però ci sono uomini che non riescono purtroppo a starmi vicino perché sono troppo.

Devi togliere qualcosa?

Non posso perché tutto gira intorno a me e non posso permettermi di adagiarmi.

Ritorneresti a Uomini e Donne?

No. Ho sbagliato a uscire subito con lui. Dovevo darmi del tempo e conoscerlo meglio dentro. Ma non potevo sostenere lo stare li perché sono troppo impegnata.

Com’è Maria De Filippi? Hai mai avuto occasione di lavorare con lei?

Purtroppo no. Ho fatto le prime edizioni di X Factor, il Festival di Sanremo. Ho pettinato Elettra Lamborghini per il matrimonio e di recente Dayane Mello. Io mi dedico all’immagine completa della persona e mi ritrovo a lavorare con molti personaggi dello spettacolo. Mi piacerebbe lavorare per Maria. Lei è un’ottima professionista e avrei tanto da imparare.

Per i consigli per l’estate pubblico tutto sul mio instagram. Andrà di moda il biondo fragola e il caramello per i capelli, con un lungo movimentato. Poi d’estate puoi giocare con le acconciature e con i volumi. A Uomini e Donne mi sono sentita corteggiata e coccolata da tante persone. Mi ha lasciato un buon ricordo. Tina diceva che ero un po’ rigida mentre Gianni mi difendeva sempre. Ma tutto sommato non ho avuto problemi con loro. Alla fine anche Tina non trovava nulla per attaccarmi. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

