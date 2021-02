Bomba Uomini e Donne, Protagonista del programma confessa la sua omosessualità: “Maria de Filippi sa tutto”. Fan sotto choc

Le voci sul gusto sessuale di Gianni Sperti, famoso opinionista a Uomini e Donne, sono molte. Il ballerino è molto riservato sulla sua vita privata e non ammette che gli vengano fatte domande scomode. Nel dating show si limita a commentare le vicende che accadono tra i protagonisti senza mai sbilanciarsi sulla sua sfera intima. Ma a volte, senza rendersene conto, lascia trapelare qualche indizio che mette subito in subbuglio i suoi ammiratori, molto curiosi di conoscere la verità. E’ successo, ad esempio, nel corso di un litigio con Aurora. Tra Gianni e la dama della parterre femminile del trono over non è mai corso buon sangue, e lui non nasconde l’antipatia nei suoi confronti.

La donna riesce sempre a portarlo al limite della sopportazione e le loro discussioni sono molto accese. Lui, in particolare, la accusa di fare sempre insinuazioni sulla sua vita al di fuori di Uomini e Donne che non dovrebbe essere messa in discussione, essendo lui un opinionista e non un cavaliere. Proprio nel corso di un litigio, Gianni Sperti ha affermato: “Si è permessa di dirmi , come se io fossi uno che ne passa… (pausa) tanti.. ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”. Subito sono partiti i pettegolezzi.

A cosa si riferiva l’opinionista di Uomini e Donne con quel tanti? Che siano forse tanti uomini? Le voci sono circolate e l’ex ballerino si è ritrovato costretto a dare spiegazioni quando è stato contattato da Trash Italiano. “In quel momento in puntata mi sono fermato per non dire una parolaccia. Ogni tanto mi contengo. Come se ne passassi tanti era riferito agli amori in generale” ha spiegato Gianni Sperti, per poi specificare che di non essere assolutamente d’accordo con questa caccia all’outing: “Non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto.”

Ha spiegato l’opinionista di Uomini e Donne: “Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con se stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto”. Del resto, Gianni Sperti non si è mai sbilanciato sul suo orientamento sessuale, nonostante le voci sui suoi gusti stiano circolando già dal lontano 2016 quando aveva già chiarito: “Non rispondo alle vostre domande o affermazioni perché le trovo di una ignoranza disarmante. Purtroppo esistono persone vuote come voi. E tra l’altro io non ho bisogno di dichiarare nulla. Se sono etero o gay sono ca**i miei”.

E ancora nel 2018: “Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti. Sui social mi corteggiano uomini e donne in egual misura e spesso in maniera parecchio hard. La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima”. Insomma, Gianni Sperti è molto restio a rivelare l’identità, e forse proprio per questo in molti sono convinti della sua omosessualità. Oppure è una presa di posizione che l’opinionista di Uomini e Donne utilizza anche per mostrarsi misterioso agli occhi dei telespettatori e tenere quindi viva l’attenzione su di lui. Questo però non potremo mai saperlo, almeno finchè non uscirà allo scoperto con il compagno/a della sua vita.

Gianni e la confessione al sito gay.it

L’opinionista d Maria De Filippi, pochi giorni fa, però in una intervista su gay.it come riporta Kontrokultura ha anche rivelato la sua ultima intenzione, quella di diventare padre. Ovviamente, non potendo avere una donna accanto, Gianni spera di riuscire a diventarlo pur essendo un uomo single omosessuale. Sperti ha ritenuto ingiusto doverlo per forza dirlo a tutti. Ognuno, secondo l’opinionista, ha il diritto di vivere l’amore come meglio crede senza necessariamente dirlo a tutti. Alla fine dell’intervista, ovviamente, Gianni non ha potuto fare a meno di ringraziare una donna speciale per lui, Maria De Filippi che gli ha sempre permesso di vivere la sua omosessualità senza ostacoli e inibizioni. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Protagonista del programma confessa la sua omosessualità: “Maria de Filippi sa tutto”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.