Bomba Uomini e Donne, pubblico in rivolta contro Maria de Filippi. “Che schifo”. Putiferio in studio, mai successo prima

Uomini e Donne, pubblico in rivolta: tutti contro Maria: “Che schifo”. Mai vista una scena così. Caos nello studio di Uomini e Donne, il pubblico è furioso con Maria De Filippi. Che cosa è accaduto di così grave da suscitare una simile reazione da parte del popolo social? Ve lo raccontiamo noi. Il pubblico è adirato con Maria De Filippi. Che cosa è successo nello studio di Uomini e Donne? Vi sveliamo ogni particolare.

Uomini e Donne, il pubblico è furioso con Maria De Filippi

Maria De Filippi è l’amatissima conduttrice di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 in onda su Mediaset da oltre vent’anni, ogni settimana continua a tenere incollati al televisore milioni di telespettatori italiani. Nelle vesti di Cupido, la moglie di Maurizio Costanzo cerca di riportare l’amore e il sorriso nelle vite di dame e cavalieri e di giovani ragazzi e ragazze che si rivolgono a lei per trovare la persona giusta. Maria non sbaglia mai un colpo, il pubblico la ama alla follia.

Tuttavia, nelle scorse ore, i social si sono rivoltati letteralmente contro l’amatissima conduttrice. Che cosa ha fatto di così grave la presentatrice di Uomini e Donne da suscitare l’ira dei telespettatori? Fino ad oggi nessuno aveva mai messo in dubbio la professionalità e il senso di giustizia della De Filippi, sempre stata neutrale anche nelle varie beghe occorse nel suo programma. Ma stavolta ha fatto davvero una gaffe.

La gaffe della conduttrice e la ribellione social

Martedì 11 gennaio 2022, la tronista Roberta ha fatto la sua scelta ad Uomini e Donne ( almeno lei). La ragazza si è ritrovata alla conclusione del suo percorso con due ragazzi, Samuele Carniani e Luca Salatino. Come da tradizione, la conduttrice ha mostrato le ultime esterne vissute con i due giovani corteggiatori. Al momento della scelta, seduta sulla sua poltroncina rossa, Roberta ha chiesto l’ingresso, per primo, di Luca che si è rivelato essere la sua non scelta.

La tronista ha riservato al giovane delle parole meravigliose spiegandogli le ragioni per cui non si sente pronta a vivere una relazione, fuori dagli studi di Uomini e Donne, con lui. Chiaramente, la scelta è dunque Samuele. Luca si è mostrato particolarmente commosso ed emozionato. Da tutti è stato considerato fin dall’inizio il preferito di Maria De Filippi e la conduttrice, proprio a lui, ha riservato una sorpresa.

Prima che che lasciasse lo studio, la De Filippi gli ha consegnato un bigliettino chiedendogli di leggerlo una volta lasciata la trasmissione. La presentatrice ha chiesto infatti a Salatino di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Intanto, il web ha criticato la presentatrice perché non è stata mandata in onda per intero la scelta ma la stessa è stata suddivisa in due parti. Il popolo social ha affermato che, dato che non è stato scelto il preferito di Maria e cioè Luca, la produzione ha mandato in onda la scelta spezzata in modo da far risaltare maggiormente Luca a discapito di Samuele. I telespettatori stavolta hanno criticato duramente la Queen sperando che una cosa del genere non accada più

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra