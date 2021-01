Bomba Uomini e Donne, Relazione clandestina dietro le quinte. L’opinionista e la Dama del trono over beccati così. Gianni Sperti nella bufera, Fan sotto choc

Gianni Sperti, il noto opinionista di Uomini e Donne, ha confessato l’amore che prova verso una famosa Dama del trono over del programma. Una rivelazione che ha destato molto scalpore in quanto l’ex ballerino ha sempre mantenuto un riserbo particolare sulla sua vita privata e fare una confidenza del genere è stata una vera e proprio rivelazione. Ma vediamo che ha detto e soprattutto cosa ha fatto. Gianni Sperti interviene sempre in modo abbastanza diretto, mostrando senza veli le sue preferenze e anche le sue antipatie.

Ma c’è una Dama che Gianni ha sempre difeso e appoggiato, elogiandola anche nei momenti più critici. Una Donna tra le più discusse del trono over che ora però non ne fa più parte. Parliamo di Ida Platano, dama storica della parterre femminile che è rientrata a Uomini e Donne dopo un periodo di assenza per una sola puntata al momento anche se, non si esclude, che possa rientrare a far parte del trono over. Ida era diventata famosa per la sua storia con Riccardo Guarnieri, culminata in una proposta di matrimonio che però non è andata a buon fine.

L’anello infatti è stato restituito al cavaliere in televisione, provocando così molte critiche. Tra queste, ovviamente, quelle di Tina Cipollari che ha accusato Ida Platano di voler in questo modo attrarre l’attenzione su di se. La dama ha partecipato infatti a più di un reality: sempre con Riccardo Guarnieri, dopo una crisi, si è messa in gioco a Temptation Island, dove però non è riuscita a risolvere le cose con il suo uomo. Oggi è ritornata a Uomini e Donne, dove Maria De Filippi l’ha accolta a braccia aperte e, in particolare, il suo “amico” e difensore Gianni Sperti. ( continua dopo la foto)

Nella puntata del 22 dicembre sono sorte delle polemiche proprio riguardo l’amicizia che lega Ida Platano al commentatore. In particolar modo, alcune concorrenti si sono lamentate del fatto che Gianni Sperti elogia pubblicamente la dama della parterre femminile, anche al di fuori degli studi di Uomini e Donne. Aurora si è anche lamentata del fatto che l’ex ballerino riempie la pagina Instagram di Ida di like e commenti sempre positivi, ma Gianni ha ribadito di voler e poter mostrare le sue simpatie come meglio crede, senza per questo danneggiare altri concorrenti.

In particolare su Ida Platano, Gianni Sperti afferma in puntata che quello che lo lega alla dama non è solo una simpatia, ma vero e proprio amore. C’è tra i due un grande affetto e lui le è sempre stato vicino durante il suo percorso a Uomini e Donne, e anche fuori: “Le metto dei like, è risaputo l’amore che provo per lei”. Ma non solo. Alcune voci dicono che Gianni provi in effetti per Ida qualcosa di più di una forte amicizia. La dama dopo l’ultima puntata in cui è uscita molto provata ha infatti trovato nel suo camerino un mazzo di 20 rose rosse da un anonimo ammiratore. In molti pensano che l’audace benefattore sia proprio Gianni, unico a sapere dell’arrivo della Palatano in studio insieme a Tina e a Maria de Filippi. Che si stia consumando un amore clandestino dietro le quinte del programma? In molti chiedono a Gianni di essere più sincero e di dichiarare cosa ci sia davvero tra lui e Ida. Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.