Bomba Uomini e Donne, Riccardo e Roberta tornano, “Relazione finita, tutta una finzione”. Ida “Gli do un’altra possibilità”. Fan in delirio

Il momento tanto atteso dai fan di Uomini e Donne sta finalmente per arrivare, Riccardo Guarnieri e Ida Platano di nuovo a confronto negli studi del programma dove si sono incontrati diversi anni fa… un incontro che, a quanto pare, ha fornito dei clamorosi colpi di scena. Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni Riccardo Guernieri e Ida Platano sono stati spesso nel mirino dell’attenzione mediatica per via della loro relazione costellata da crisi varie. Poco dopo l’addio al programma i due si sono messi in gioco a Temptation Island dando il via a un notevole tira e molla che li ha visti spesso protagonisti del gossip italiano, fin quando la coppia non decide di lasciarsi definitivamente nonostante l’organizzazione in atto delle nozze mai organizzate.

Il tutto, comunque sia, non finisce di certo qui… cos’è successo dopo il loro incontro a Uomini e Donne? Nel corso delle ultime settimane, inoltre, abbiamo avuto modo di vedere come Ida Platano abbia deciso di tornare negli studi di Uomini e Donne dopo l’addio di Riccardo e Roberta allo show. A far discutere, però, troviamo il nuovo incontro con Riccardo Guernieri a Uomini e Donne, dato che lui e Roberta Di Padua sono tornati negli studi super innamorati e sereni per raccontare queste prime settimane di relazione. Quanto detto non lascerà indifferente Ida, provata dalle crisi nella relazione con Riccardo, pronta a intervenire durante il loro racconto felice.

Ancora segnalazioni su Riccardo Guarnieri e Ida Platano

A far rumore sul web nel corso delle ultime ore troviamo anche la segnalazione fatta nella pagina Instagram Investigatore Social, gestita da Alessandro Roscia, che riproponendo un post di Amedeo Verza nel suo account circa il triangolo Riccardo, Roberta e Ida scrive: “Che brutto avere sempre ragione. Che vi ho sempre detto su questi tre truffatori di Uomini e Donne? E nessuno fa niente. Se non ci fossi io a cantargliene di Santa ragione non oso immaginare come li lodereste. Sono andati in studio per raccontare la loro ‘finta’ storia. Tutto normale se non fosse che hanno iniziato i teatrini con Ida”.

Ida Platano dà una seconda possibilità ad Armando Incarnato? “Dipende da come mi sentirò”

Ida intanto è stata intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine sulla possibilità di tornare a frequentare Armando Incarnato ( che al momento è assente dal programma). Ida ha confessato quanto segue: “Dipende da come mi sentirò e da come si ripresenterà. Non escludo nulla a priori”.

Uomini e Donne, Ida Platano: “Riccardo e Roberta? Ho visto qualche loro foto ed è stato strano”

Riccardo Guarnieri e la bellissima Roberta Di Padua sono usciti insieme da Uomini e Donne mano nella mano dopo una scelta emozionante che entrambi si meritavano dopo sofferenze e crisi amorose. La relazione con Ida non è stata facile, così come Roberta ha dovuto sopportare uomini indecisi solo interessati al contesto televisivo. Finalmente i due sono felici insieme e le loro foto sui social testimoniano il loro amore. A tal proposito Ida Platano ha confessato: “Ho visto qualche loro foto insieme ed è stato strano”. Ma se dovesse rivederli in studio ad Uomini e Donne? “Non so che effetto mi farebbe, però sono pronta”.

Ida Platano sicura: “Affronterò Uomini e Donne con una schiera di paletti”

Ci andrà con i piedi di piombo, Ida Platano, tornata a Uomini e Donne per innamorarsi di nuovo (ha lanciato un messaggio sui social di speranza): “Avrò una schiera di paletti per difendermi. Voglio i fatti, non mi aggrapperò più alle parole”. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Uomini e Donne, Riccardo e Roberta tornano, “Relazione finita, tutta una finzione”. Ida “Gli do un’altra possibilità”. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.